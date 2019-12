REVELION 2020 într-un club de swingeri. Cât costă să ai o noapte de neuitat. Doamnele singure au mari reduceri

REVELION 2020. Anul acesta, un club din București vă întâmpină și vă invită la un eveniment unic de nerefuzat, sărbătorirea noului an „Gala Anului Nou 2020” cel mai EXCLUSIV REVELION SWINGERS !!! într-o locație unică și elegantă din București. Un An Nou de Eros pentru a-l distinge de toate celelalte, astfel încât să rămână imprimat în amintiri speciale, ferit de inhibiții și ca în fiecare an cu siguranța va fi un succes!

Divertismentul în Eros Swingers Club va începe la ora 20:30. De la ora 20:30 la 21:30, aperitiv de bun venit și diverse gustări culinare pentru a intra în atmosfera magică a lui EROS. De la ora 21:30, superba cină bufet, unde vă puteți bucura de specialitățile noastre gastronomice, aperitive delicioase, vinuri bune, apă, sucuri, prosecco însoțite de muzică pentru a vă bucura de noul an 2020. Este satisfăcută aproape orice tip de dorință – sărat, dulce, amar și picant, în orice numar de combinații magice.



La miezul nopții Sărbătorirea intrarii Noului An 2020 cu muzică bună și bule de CHAMPAGNE pentru toată lumea, apoi lăsați Erosul să domine noaptea până în zorii zilei.

Surprizele nu vor lipsi !!! La ora 00:15 fantastica, frumoasa și senzuala Sexy Star Bonita, cu corpul ei uimitor, ne va încânta cu un spectacol Striptease Super Erotic, Sexy, Senzual și Provocator

O petrecere fără sfârșit pentru a experimenta prima noapte a noului an în stilul potrivit, pentru a ieși în evidență de restul.

Farmecul, eleganța și pasiunea vor fi protagoniștii serii.

Contribuții pentru această seară:

Cuplu: 300 Lei

Doamnă singură: 150 Lei

Domn singur: 500 Lei





Bilet de cuplu la Attraction Club, 800 lei pentru petrecerea Revelionul Sexului, o petrecere marcă înregistrată – cu renume, unde chiar vă veți simți special și bine, cu multă lume nouă, oameni de calitate, socializare super faină, mâncare Premium, băutură all inclusive și distracție ca nicăieri în altă parte

Bilet de bărbat singur, 900 lei pentru petrecerea Revelionul Sexului, o petrecere marcă înregistrată – cu renume, unde chiar te vei simți special și bine, nici pe departe singur, ci din contră, cu multă lume nouă, oameni de calitate, socializare super faină, mâncare Premium, băutură all inclusive și distracție ca nicăieri în altă parte. Locuri foarte puține, cumpără acum!

Bilet de doamnă singură, 300 lei pentru petrecerea Revelionul Sexului, o petrecere marcă înregistrată – cu renume, unde chiar te vei simți special și bine, nici pe departe singură, ci din contră, cu multă lume nouă, oameni de calitate, socializare super faină, mâncare Premium, băutură all inclusive și distracție ca nicăieri în altă parte. Locuri foarte puține, cumpără acum!

Atracţia serii de Revelion, prezență absolut specială a starletei JANETTE!