Articol publicat in: Extern

Revoltă violentă, declanşată de o postare pe Facebook. Poliţia a intervenit, sunt deja patru morţi

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 52 min) // Actualizat: (acum 52 min) // Sursa: romaniatv.net Patru persoane și-au pierdut viața în Bangladesh, după ce poliția a deschis focul asupra persoanelor care au ieșit în stradă revoltate de o postare pe Facebook. Incidentele violente s-au petrecut în oraşul Borhanuddin, unde mii de musulmani au ieșit în stradă, supăraţi din cauza unei postări pe Facebook. Postarea a fost publicată vineri, de un bărbat Hindu de 25 de ani din oraș, iar în ea era criticat Profetul Mahomed. Pe măsură ce postarea a început să atragă atenție pe internet, autoritățile locale și conducerea poliției s-au întânit sâmbătă cu liderii religioși locali, pentru a încerca să calmeze spiritele. Lucrurile au degenerat și o mulțime furioasă s-a adunat în apropierea sediului poliției, cerând dreptate. Ulterior, au devenit violenți și au început să arunce cu pietre și cărămizi. Polițiștii au tras cu arme cu alice, pentru a încerca să disperseze mulțimea, după ce protestatarii au încercat să intre în sediul poliției. Pentru că aceștia nu se opreau, polițiștii au scos pistoalele. "Dacă reușeau să intre în secție, ne-ar fi omorât pe toți", a spus un reprezentant al poliției. Bărbatul Hindu de la care a pornit incidentul a declarat la poliție că nu el a scris postarea, contul său fiind preluat de hackeri, iar el șantajat de aceștia. Poliția a anunțat că bărbatul a declarat că i s-au cerut bani pentru a nu fi publicate pe contul lui mesaje denigratoare, iar trei persoane au fost reținute în acest caz. loading...

