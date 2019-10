REZIDENŢIAT 2019. Anunţ de ultimă oră de la Ministerul Educaţiei despre examenul de rezidenţiat

Sunt 3.991 de locuri la Medicină, 398 de locuri la Stomatologie și 225 la Farmacie. Lor li se adaugă 112 locuri scoase la concurs în Ministere. În Total, 4.726 de locuri.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, vineri, că examenul de rezidenţiat care ar fi trebuit să aibă loc în 17 noiembrie a fost amânat. Premierul Viorica Dăncilă îi transmite preşedintelui Klaus Iohannis că a mai trecut o zi de încălcare a Constituţiei şi afirmă că prin refuzul acestuia de a aplica decizia CCR şi a numi un ministru interimar la Educaţie,periclitează o generaţie întreagă de tineri medici care nu vor putea susţine la timp examenul de rezidenţiat.

Informații specifice fiecărui centru de concurs.

”Suntem în imposibilitatea de a susţine examentul de rezidenţiat la data programată”, a anunţat, vineri, într-o conferinţă de presă, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

Aceasta a explicat că examenul va avea loc în 8 decembrie, fiind luate în calcul mai multe aspecte la stabilirea noii date, printr ecare şi posibilitatea ca medicii să poată fi angajaţi.

”Deşi am sperat să nu ajungem în această situaţie şi am sperat că vom avea un ministru al Educaţiei în baza propunerii transmise de către premier preşedintelui României, iată că ne vedem nevoiţi să luăm o decizie de amânare a concursului pentru binele celor care doresc să se specializeze pentru a îngriji şi a ajuta semenii. Această situaţie putea fi evitată, dacă omul cu cea mai mare funcţie în stat ar fi înţeles sau nu măcar i-ar fi păsat. Jocurile politice nu trebuie să afecteze sănătatea. Sănătatea nu are culoare politică domnule preşedinte”, a mai spus Sorina Pintea.

Sorina Pintea a precizat că s-au căutat tot felul de soluţii legale de rezolvare a problemei, dar, în lipsa unui ministru al Educaţiei, examenul nu poate fi organizat în data de 17 noiembrie.

Pintea a afirmat că examenul de rezidenţiat se organizează în baza a şapte ordine de ministru, trei dintre acestea trebuind să fie semnate atât de ministrul Sănătăţii, cât şi de ministrul Educaţiei.

Pintea a afirmat că a solicitat MInisterului Educaţiei o rezolvare a problemei, dar i s-a transmis că ”Ministerul Educaţiei este în imposibilitatea” de a viza orice document.

În plus, Pintea susţine că nu există posibilitatea emiterii unei ordonanţe de urgenţă prin care să poată fi rezolvată organizarea examenului şi susţine că nu doreşte să ia decizii care ar putea vulnerabiliza acest examen.

Ministrul Sănătăţii a prezentat noul calendar al axamenului de rezidenţiat.

Concursul Naţional se va desfăşura în data de 8 decembrie, astfel: înscrierea candidaţilor 28 octombrie -11 noiembrie, transmiterea listelor cu candidaţii înscrişi de către direcţiile de sănătate publică cel târziu 14 noiembrie, centralizarea listelor de către Ministerul Sănătăţii cel târziu 25 noiembrie, pentru data de 27 noiembrie se propune afişarea pe site a listelor cu candidaţii admişi, până cel târziu pe 29 noiembrie - sesizarea de către candidaţii a eventualelor erori de redactare.

În 5 decembrie este programată afişarea pe site a repartizării candidaţilor pe săli, în funcţie de domeniul pentru care s-au înscris, desfăşurarea concursului 8 decembrie, alegerea posturilor sau a locurilor în funcţie de punctajul obţinut, în datele de 17, 18 şi 19 decembrie, semnarea contractelor individuale de muncă între 6 şi 14 ianuarie 2020, iar repartiţia pe clinici de pregătire între 14 şi 16 ianuarie 2020.

Examenul se va desfăşura în şase centre universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. Concursul se va desfăşura după aceeaşi metodologie, sub formă de test grilă cu 200 de întrebări pe durata a patru ore.

Deputatul PNL Antoneta Ioniţă susţine că PSD politizează examenul de rezidenţiat invocând lipsa unui ministru al Educaţiei pentru o eventuală amânare a acestuia.

”Actuala guvernare se foloseşte, în această campanie electorală, până şi de studenţii de la Medicină. Există pârghii legale pentru ca examentul de rezidenţiat să poată fi susţinut la data stabilită. Guvernul poate emite o Ordonanţă de Urgenţă pentru ca Ministerul Sănătăţii să organizeze, fără a avea nevoie şi de acceptul Ministerului Educaţiei, examenul de rezidenţiat”, a transmis, joi, deputatul Antoneta Ioniţă, membru în Comisia pentru Sănătate şi Familie a Camerei Deputaţilor.

Aceasta susţine că ”în trei ani de guvernare, PSD a dat Ordonanţe de Urgenţă pe bandă rulantă doar ca să facă pe plac intereselor personale ale lui Liviu Dragnea, însă acum, când există cu adevărat o urgenţă, Guvernul nu ia nicio măsură”.

Interimatul lui Daniel Breaz la Ministerul Educaţiei a expirat în 17 septembrie. Examenul de rezianţiat era programat în 17 noiembrie.