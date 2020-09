REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020 BUCUREŞTI. Ultimele date de la BEC. Daniel Tudorache cere renumărarea voturilor

Diferenţa dintre candidatul USR PLUS la Sectorul 1, Clotilde Armand şi actualul primar, Dan Tudorache (PSD), s-a mai redus, miercuri dimineaţă, la 1,13%, potrivit ultimelor date de la BEC.

40.94% Clotilde Armand

39,81% Dan Tudorache

Daniel Tudorache cere renumărarea voturilor.

"O cer de peste 48 de ore, de când am constatat primele nereguli la procesele verbale. Am descoperit mai multe secții cu o discrepanta reala între numărul de voturi la primarul de sector, general. Marţi s-au renumarat undeva la 9 secții. Între ele erau diferenţe mari. Asta înseamnă că sigur la fiecare secție de votare dacă e o diferenţă de minim 7 voturi depășim cele 1000 de voturi. Cei care sunt câştigători cer să nu fie renumărate pentru că ştiu ce s-a întâmplat. Noi am descoperit că nu erau procesele verbale ale noastre cu cele ale altor partide bagate în sistem.

Dan Barna era în bcs1. De luni s-a mutat aici. A stat multe ore în interior, deși nu avea voie. În interior au voie doar candidații. Noi știm că el nu candidează la nimic", a declarat Dan Tudorache, miercuri dimineaţă la România TV.

Până la acest moment, Nicuşor Dan a obţinut 42,78% dintre voturi, iar Gabriela Firea (PSD) – 37,97%.

Candidaţii la primăriile sectoarelor 1, 2 şi 6, susţinuţi de PNL şi USR PLUS - Clotilde Armand, Radu Mihaiu şi Ciprian Ciucu - se menţin cu cele mai multe voturi la alegerile locale. La sectoarele 3, 4 şi 5 se află pe primul loc Robert Negoiţă (Pro Bucureşti 2020), Daniel Băluţă (PSD) şi, respectiv, Cristian Popescu Piedone (PPU-SL), potrivit BEC.