REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020 IAŞI Primarul care a întreţinut relaţii sexuale cu două minore a câştigat al cincilea mandat

Damian Butnariu a declarat, pentru jurnalulregional.ro, că a fost o campanie grea, cu atacuri murdare la adresa lui, dar că va continua cu proiectele pe care le are pentru comunitate. Acesta a postat și un mesaj în care mulțumește oamenilor din comună că i-au acordat încredere.

„Dragi cetățeni, Ziua de 27 septembrie 2020 a fost un examen pentru mine, pe care l-am promovat cu ajutorul dumneavoastră. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o prin votul dumneavoastră și totodată tuturor celor care ați ieșit la vot și ați arătat că vă pasă de viitorul Comunei Mogoșești-Siret. Mi-ați înmânat al cincilea mandat de primar și vă mărturisesc că sunt deosebit de onorat. Votul dumneavoastră oglindește dorința de a continua împreună cu implicare și profesionalism, munca de reconstrucție și modernizare a Comunei Mogoșești-Siret. Să fim solidari și uniți în efortul comun de a face din comuna noastră, o comună frumoasă, modernă și prosperă. Vă asigur că nu vă voi dezamăgi și vă transmit tuturor gândurile mele bune și speranța că nu ați votat în zadar. Cu recunoștință și prețuire, Primar Damian Butnariu”.

REZULTATE ALEGERI LOCALE 2020 IAŞI. Sex cu minore în sediul primăriei

La sfârşitul lunii ianuarie 2020, politicianul a recunoscut public faptul că, în urmă cu 13 ani, a plătit pentru sex cu minore, actele sexuale desfăşurându-se chiar în sediul primăriei. Una dintre adolescente fusese răpită de la școală în aceeași zi. Faptele au ieşit la iveală abia când dosarul unor proxeneți a ajuns în instanță, la Iași. Acesta a recunoscut, într-o declaraţie la DIICOT, că a făcut sex cu două minore, în sediul primăriei, plătind pentru serviciile sexuale 100 de lei unui proxenet.

Proxenetul pe care l-a plătit primarul a fost condamnat la 15 ani de închisoare. „În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi incheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte in faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc", a spus Damian Butnariu.