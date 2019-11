Rezultate alegeri prezidenţiale 2019. Sosire la fotografie între Barna şi Dăncilă. Un lider USR face dezvăluiri din culisele votului

"Pe simulările noastre, câteva mii de voturi vor face diferența - depinde de tine să faci istorie în următoarele ore.



Dragi prieteni, suntem foarte aproape de un rezultat istoric.



Nu vă lăsați intoxicați de cifre scoase din burtă de presa sistemului. Așa au zis și la europarlamentare, sondajele lor ne dădeau la multe procente în spatele PSD și în ziua alegerilor ne-am bătut la diferență de mii de voturi.



Sondajul USR-PLUS recent arată că e o distanță mică. Simulările făcute de noi pe prezența de vot actuală ne arată că Dan și Dăncilă vor fi la mii de voturi.

Citeşte şi: REZULTATE ALEGERI PREZIDENŢIALE 2019. Iohannis defilează, trei candidaţi în marja de eroare pentru locul doi



Gândiți-vă la câteva lucruri:



la europarlamentare noi am avut 199.000 de voturi din Diaspora și PSD doar 9.000. Și gândiți-vă că prezența la vot e acum, în Diaspora, peste orice record anterior.



Pe județe, vedem mobilizare în Cluj, în București, în Brașov - unde am câștigat alegerile europarlamentare.



Prezența la vot la orașe - peste rural.



Repet: sondajul nostru (metodologia validată data trecută la europarlamentare, singurul sondaj care a arătat scorul final) ajustat pe prezența la vot ne dă un rezultat bară la bară cu PSD.



Acum e despre mobilizare la vot.



Niciodată în istoria recentă a României nu a depins atât de mult de atât de puțini oameni.

Azi putem trimite PSD în istorie. Depinde de voi. Sunați părinții, sunați prietenii să vină la vot.



Mai sunt cinci ore și suntem foarte aproape.

Ne vom gândi înapoi la acest moment.



Și poate fi gândul cu: "dacă aș fi pus mâna pe telefon atunci, acum era altfel...".



Sau poate fi momentul cu: "atunci și eu am făcut istoria".



Dați share! Uitați-vă în agendă, întrebați cine nu a votat și trimiteți-l la vot", scrie Ghinea pe Facebook.