REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2020 SESIUNE SPECIALĂ. Notele finale vor fi afişate sâmbătă

La etapa specială a examenului de Evaluare Naţională (sesiunea 2020) s-au inscris 216 absolvenţi ai clasei a VIII-a, conform situaţiei centralizate de Ministerul Educaţiei şi Cercetarii.

Prima probă a examenului a început luni, cu proba scrisă la Limba şi literatura romana, unde au fost înscrişi 192 de candidati inscrisi, dintre care 170 prezenţi. Marţi s-a desfăşurat proba la Matematica, dintre care s-au înscris 206 candidaţi înscriţi, dintre care 181 prezenti in sala, iar miercuri proba de limba si literatura materna, unde s-au înscris 9 candidati.

Media generala obtinuta in urma sustinerii Evaluarii Nationale are o pondere de 80% in calculul mediei de admitere in clasa a IX-a. Absolventii clasei a VIII-a isi vor putea continua studiile in invatamantul liceal sau profesional, fiind asigurate locuri, prin cifra de scolarizare aprobata, pentru toti elevii care au finalizat ciclul gimnazial.

Pe 10 iulie are loc repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a.

Ministerul Educatiei si Cercetarii a organizat o etapa speciala de Evaluare Nationala pentru elevii care nu au putut participa la prima etapa fie pentru ca au avut temperatura, fie pentru ca s-au aflat in izolare sau carantina.



Dupa sesiunea 2-27 iunie 2020, mediile de 10 obtinute de candidati au fost de aproape doua ori mai multe fata de Evaluarea Nationala 2019.