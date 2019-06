Robert Negoiţă cere congres PSD: Cu cât mai repede, cu atât mai bine. E nevoie de o conducere legitimă

"Cu cât mai repede se face un congres cu atât mai bine, pentru că e nevoie de o conducere legitimă a partidului. (...) Putem să facem şi 30 de congrese, unul în fiecare zi, dar se poate ca în acelaşi congres să se modifice statutul şi să se candideze pe statutul aprobat. La începutul congresului modifici statutul, te-ai asigurat că este de acord congresul cu noua variantă propusă de statut, apoi candidezi pe noul statut. Nu e nicio problemă, s-a făcut şi funcţionează, e o chestie de partid", a spus Robert Negoiţă, la începutul şedinţei BPN al partidului.

El a menţionat că PSD, prin votul dat în Senat pe cererea de începere a urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu-Tăriceanu, a ratat ocazia să demonstreze că direcţia nu mai e aceeaşi şi că se încearcă ''o normalitate".

Întrebat dacă s-a schimbat ceva în partid după plecarea lui Liviu Dragnea, Negoiţă a replicat: "Am un regret că a trebuit să vină alţii să ne facă curăţenie, adică să scăpăm de personaj. Nu are cum să fie la fel, ceva cât de cât apropiat de nivelul de ticăloşie pe care îl întruchipa acel personaj, acel individ este greu. Faptul că PSD a ţinut în funcţie un om până a plecat în cătuşe de acolo e o chestiune mult mai gravă decât înţeleg mulţi din interiorul partidului. O schimbare în mod evident s-a întâmplat, pur şi simplu absenţa acestui individ este un mare plus, dar este total insuficient dacă nu şi arătăm că ce a rămas este diferit şi că direcţia este alta".