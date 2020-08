Robert Negoiţă: "Este important ca normele pentru redeschiderea şcolilor să fie realizabile, nu SF-uri"

Edilul de la 3 a reamintit de situaţia deschiderii creşelor şi grădiniţelor, când normele au venit la câteva zile după ce autorităţile anunţaseră că acestea pot fi deschise.

"Vă reamintesc situaţia deschiderii creşelor şi grădiniţelor. Ne-au anunţat vineri că luni le putem deschide, doar că nu apăruseră normele de deschidere a unităţilor preşcolare. Normele au apărut joi, la trei zile după ce ar fi trebuit să le deschidem. Evident că nu le-am deschis atunci.

În acest moment, situaţia nu e foarte uşoară pentru că este o premieră. Trebuie făcut un efort să ştim repede aceste norme, pentru că dacă lucrăm în orb, riscăm să nu facem bine ce facem şi atunci aruncăm banii pe fereastră. Unii au încercat să găsească soluţii individuale. Cred că ar trebui să avem cât mai repede acele norme, condiţii clare şi, foarte important, chestiuni realizabile, nu SF-uri", este de părere primarul sectorului 3.

Robert Negoiţă a subliniat că este foarte important ca aceste norme să fie realizabile.

"Vă amintesc şi de situaţia în care autorităţile ne anunţau de pe o zi pe alta că trebuie să instalăm în fiecare scară de bloc dispersoare pentru dezinfectant. Păi sunt sute de mii de scări de bloc în ţară şi nu erau disponibile pe piaţă un număr atât de mare de dispersoare. Subliniez, acele norme de redeschidere a şcolilor este important să fie realizabile, în aşa fel încât să le putem face în următoarele trei săptămâni până la redeschiderea şcolilor", a adăugat primarul sectorului 3.

Primarul sectorului 3 aeste de părere că autorităţile române ar trebui să se inspire de la alte ţări.

"Trebuie să vedem care e trendul în afară. Eu sunt mândru că sunt român şi am încredere în noi ca ţară, am oarece îndoieli referitoare la unii lideri, dar hai să ne uităm şi pe-afară. Copiii sunt deprimaţi dacă nu merg la şcoală, plus că avem cădere economică pentru că părinţii nu pot merge la serviciu, trebuie să stea cu copiii acasă. E bine să ne consultăm cu specialiştii noştri, dar să ne uităm şi la case mai mari", este de părere actualul edil al sectorului 3.