Articol publicat in: Sport

Roland Garros-ul este în doliu. A murit cel mai în vârstă câştigător al celebrului turneu

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Fostul tenisman spaniol Andres Gimeno a murit miercuri într-un spital din Barcelona, la vârsta de 82 de ani, după o lungă suferinţă. Andres Gimeno a câştigat turneul de la Roland Garros în 1972, devenind cel mai în vârstă jucător care a cucerit trofeul la Paris, la vârsta de 34 de ani şi 10 luni. Pe lângă acest Mare Şlem, el a mai câştigat încă patru titluri. Alături de americanul Pancho Gonzales, Gimeno a câştigat proba de dublu de la Wimbledon în 1967. Doi ani mai târziu, el a jucat finala Australian Open. În 1972, anul în care a câştigat Roland Garros, a fost şi finalist la dublu cu Jose Luis Arilla. Andres Gimeno s-a retras din activitate în 1973 iar din 2009 făcea parte din Tennis Hall of Fame. În acelaşi an i s-a acordat Medalia de Aur a Ordinului Regal al Meritului Sportiv, acordată de Consiliul Superior al Sportului. loading...

