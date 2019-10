Articol publicat in: Societate

România, obligată de CEDO să îi achite daune morale unei femei care a ucis un preot în Franţa. Câţi bani a câştigat

Autor: Iulian Tudor Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net România este obligată de CEDO să îi achite despăgubiri morale unei femei care a omorât un bărbat. Foto: bzi.ro Luminiţa Zamfira Solcan a dat în judecată Statul Român în cursul anului 2014, cu ajutorul unui avocat, scrie bzi.ro. Motivul este acela că autoritățile ar fi încălcat Drepturile Omului. Deţinuta s-a plâns că se află de mai mulți ani în Spitalul de Psihiatrie și Măsuri de Siguranță „Pădureni – Grajduri" și că i s-a interzis să meargă la înmormântarea mamei, care a decedat în timp ce reclamanta era deja internată. Citeşte şi O româncă a fost ucisă de soţul ei într-un hotel din Franţa „Instanța admite în parte acțiunea formulată de reclamantă. Obligă statul pârât să îi achite reclamantei, în termen de trei luni, suma de 6.000 de euro, drept despăgubiri. Respinge celelalte pretenții formulate de reclamantă", au menționat judecătorii din cadrul CEDO. Luminiţa a ucis un lider religios Luminița Solcan l-a ucis pe părintele Roger, pe data de 16 august 2005, liderul spiritual al comunității din Taizé, Franţa. Preotul a murit pe loc, din cauza leziunii suferite, ieșeanca fiind imobilizată de martori până la venirea poliţiei. În 2011, românca a fost trimisă să-şiispăşească pedeapsa în România, iar după ce Curtea de Apel București a admis cererea formulată de mama femeii, de a o transfera din Spitalul de Psihiatrie din Dijon, în unitatea medicală similară din Iași. „Pe data de 11 aprilie 2013, mama reclamantei a decedat. Pe 12 aprilie 2013, reclamanta a cerut instanțelor din Iași să i se permită să participe la înmormântarea mamei sale. Pe data de 23 mai 2013, Judecătoria Iași a analizat cererea femeii și a respins-o, judecătorii motivând decizia prin faptul că persoanele care suferă de afecțiuni psihice trebuie protejate, la fel cum trebuie protejați și ceilalți, din jurul lor", au constatat magistrații europeni. Luminiţa nu a fost lăsată la înmormântare întrucât prezintă un pericol public. „Având în vedere prevederile legale în vigoare, instanța consideră că siguranța este mai presus de toate, pacienta Solcan Luminița Zamfira fiind diagnosticată cu o afecțiune psihică ce ar putea prezenta un pericol asupra vieților altora, dar și un pericol pentru liniștea mentală și sufletească a acestora", au motivat hotărârea judecătorii ieșeni. Luminiţa Solcan s-a adresat CEDO, considerând că a fost încălcat articolul 8 din Convenția pentru Drepturile Omului, respectiv că i-a fost încălcat dreptul la viață privată și de familie. Aceasta ceruse iniţial despăgubiri în valoare totală de 10.000 de euro. loading...

