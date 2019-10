Articol publicat in: Economie

România conduce detaşat în topul UE al înmatriculărilor de maşini. Procentele sunt de 5 ori mai mari decât în Germania

Autor: Ionela Marcu Publicat: (acum 46 min) // Actualizat: (acum 46 min) // Sursa: romaniatv.net Numărul înmatriculărilor de autoturisme noi în Uniunea Europeană (excluzând Malta) a crescut cu 14,5% în septembrie, la 1,24 milioane, în timp ce România a raportat cel mai semnificativ avans, arată datele publicate miercuri de Asociaţia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA). Piaţa auto din România a înregistrat o creştere de 118,2% în septembrie, fiind înmatriculate 6.046 de autoturisme, faţă de 2.771 vehicule în perioada similară din 2018. Creşteri semnificative s-au înregistrat luna trecută şi Lituania (75,8%). În rândul primelor cinci pieţe europene, livrările au înregistrat creşteri de două cifre în Germania (22,2%), Spania (18,3%), Franţa (16,6%), Italia (13,4%), dar în Marea Britanie avansul a fost de doar 1,3%, din cauza incertitudinilor legate de Brexit, care afectează încrederea consumatorilor. În primele nouă luni din 2019, vânzările auto în Uniunea Europeană au scăzut cu 1,6%, la 11,76 milioane de autoturisme, faţă de perioada similară din 2018, când s-au livrat 11,95 milioane de vehicule. Cel mai semnificativ avans în perioada ianuarie-septembrie 2019 s-a înregistrat în Lituania (42,8%) şi România (16,4%). În România au fost înmatriculate 124.049 de autoturisme până în septembrie, faţă de perioada similară din 2018, când s-au livrat 106.595 de vehicule. Aproape toate marile pieţe au înregistrat scăderi în perioada ianuarie-septembrie 2019, în special Spania (7,4%), Marea Britanie (2,5%), Italia (1,6%), Franţa (1,3%), exceptând Germania, unde s-a raportat un avans de 2,5%. loading...

