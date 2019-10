Articol publicat in: Sport

ROMANIA NORVEGIA. Arbitru din Scoţia la meciul România - Norvegia din preliminariile Euro 2020

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA NORVEGIA. Meciul România - Norvegia, din preliminariile Euro 2020, programat pe 15 octombrie 2019, de la ora 21:45, pe Arena Naţională, va fi arbitrat de o brigadă scoţiană. ROMANIA NORVEGIA. Bobby Madden va arbitra meciul ROMANIA - NORVEGIA, ajutat de David Roome şi Sean Carr, în timp ce al patrulea oficial va fi Nicolas Walsh. Observator de arbitri va fi austriacul Robert Sedlacek. ROMANIA NORVEGIA. Motivul pentru care meciul de pe Arena Naţională va intra în ISTORIA FOTBALULUI ROMANIA NORVEGIA. Bobby Madden (40 ani) este arbitru FIFA din 2010, cu partide oficiate în Liga Campionilor inclusiv în acest sezon. Este cunoscut românilor pentru că a condus două dintre partidele din grupă ale României U21 la Campionatul European din această vară. ROMANIA NORVEGIA. La Euro U21, Madden a condus România – Croaţia 4-1, partidă în care a acordat penalty la 0-0 pentru România şi gol de 4-1, ambele în urma consultării sistemului VAR. Tot el a condus România – Franţa 0-0, ultima partidă din grupă, care ne-a adus calificarea în semifinalele Euro şi, implicit, calificarea la Jocurile Olimpice Tokyo 2020. loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay