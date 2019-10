Articol publicat in: Sport

ROMANIA SUEDIA. Scandal MONSTRU înaintea meciului decisiv pentru calificarea la EURO 2020

Autor: Filip Stan Publicat: (acum 2 ore) // Actualizat: (acum 2 ore) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA SUEDIA. Jucătorii scandinavi au declarat că vor ieşi de pe teren în timpul meciului de la Bucureşti în cazul în care fanii români vor folosi scandări rasiste. Romania - Suedia se joacă pe 15 noiembrie, pe Arena Naţională, de la ora 21:45. ROMANIA SUEDIA. "Tricolorii" au fost sancţionaâi de UEFA pentru scandările rasise ale fanilor la meciurile cu Malta şi Spania, astfel că la meciul cu Norvegia a fost permis doar accesul copiilor sub 14 ani. Răzvan Burleanu îi reclamă pe norvegieni la UEFA: "Este o insultă adusă copiilor noştri" ROMANIA SUEDIA. "Este cel mai bine sa iesim de pe teren daca se va intampla asta. Trebuie sa facem asta toata echipa impreuna. Sa aratam ca suntem uniti impotriva rasismului. Rasismul nu ar trebui sa existe, este cel mai rau lucru. Trebuie sa facem asta deoarece la Bucuresti s-a mai intamplat deja un caz similar", a spus Robin Quison. ROMANIA SUEDIA. De asemenea, si Emil Forsberg a sustinut demersul colegilor sai: "Trebuie sa iesim de pe teren daca auzim scandari rasiste deoarece asa ceva nu ar trebui sa existe in intreaga planeta". Ambasada Suediei, pe facebook: "Gata cu prietenia! Ne vedem pe 15 noiembrie pe Arena Naţională!" ROMANIA SUEDIA. Partida dintre Romania si Suedia va avea loc pe 15 noiembrie, de la ora 21:45. Pentru a se califica, Romania este obligata sa castige meciul cu Suedia cu 1-0 sau la cel putin doua goluri diferenta si sa obtina macar un punct cu Spania. Suedia are practic trei puncte asigurate in ultima runda cu Feroe. loading...

