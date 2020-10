România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cum va influenţa mersul trenurilor CFR

ORA DE IARNĂ 2020. În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020, când ora 4 AM devine ora 3 AM, toate trenurile de călători care au ora de plecare din staţiile de formare după ora 4 AM vor pleca la orele din Mersul de tren în vigoare, respectând ora Europei Orientale (adică ora de iarnă), a anunţat CFR Călători.

Trenurile de călători aflate în circulaţie după ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în staţiile din parcurs stabilite, unde vor staţiona până la ora de plecare din orarul în vigoare după noua oră a Europei Orientale, iar trenurile care mai au de parcurs o distanţă scurtă până la staţia finală îşi vor continua mersul până la destinație.

Având în vedere că şi în ţările vecine trecerea de la ora de vară la ora Europei Orientale oficială se face în aceeaşi zi de 25 octombrie 2020, între staţiile de frontieră trenurile vor circula după orele din Mersul de tren în vigoare.

Anul acesta ar putea fi ultimul în care se schimbă ora. Comisia Europeană a propus renunţarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, oferind statelor membre libertatea de a decide dacă doresc să aplice în mod permanent ora de vară sau pe cea de iarnă.

Statele care decid să menţină permanent ora de vară vor face ultima modificare în acest sens în ultima duminică din martie 2021, iar cele care hotărăsc să rămână la ora de iarnă (ora standard) vor face ultima modificare în ultima duminică din octombrie 2021.

ORA DE IARNĂ 2020. Efectele schimbării orei asupra sănătății

Specialiştii consideră că schimbare orei ar putea avea efecte asupra sănătăţii oamenilor.Persoanele pe care le poate afecta sunt în special cei cu afecțiuni precum apneea de somn, potrivit The Telegraph.