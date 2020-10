ORA DE IARNĂ 2020. Cum se schimbă ora şi cum ne afectează sănătatea

ORA DE IARNA 2020. În noaptea de 24 spre 25 octombrie 2020 se revine la ora de iarna, ceasurile vor fi date cu o ora inapoi, astfel incat ora 4:00 va deveni ora 3:00. Duminica, 25 octombrie 2020, va fi cea mai lunga zi din an, iar romanii vor avea prilejul sa doarma cu o ora in plus.

Anul acesta ar putea fi ultimul în care se schimbă ora. Comisia Europeană a propus renunţarea la schimbarea sezonieră a orei în Europa, oferind statelor membre libertatea de a decide dacă doresc să aplice în mod permanent ora de vară sau pe cea de iarnă.

Statele care decid să menţină permanent ora de vară vor face ultima modificare în acest sens în ultima duminică din martie 2021, iar cele care hotărăsc să rămână la ora de iarnă (ora standard) vor face ultima modificare în ultima duminică din octombrie 2021.

ORA DE IARNĂ 2020. Efectele schimbării orei asupra sănătății

Specialiştii consideră că schimbare orei ar putea avea efecte asupra sănătăţii oamenilor.Persoanele pe care le poate afecta sunt în special cei cu afecțiuni precum apneea de somn, potrivit The Telegraph.

ORA DE IARNĂ 2020. Joseph Gannon, șef al unei clinici pentru tulburări de somn, din Marea Britanie, explică faptul că ora de iarnă ne schimbă ritmul circadian.

„Ritmul tău este modul în care corpul tău reglează ceasul corpului tău de 24 de ore și este dictat de lumină.

Cu o oră mai puțin de lumină, nivelurile noastre de melatonina ar putea crește, oamenii fiind puțin mai letargici decât de obicei", spune Joseph.

ORA DE IARNĂ 2020. Specialistul precizează că ar putea dura câteva săptămâni până vom scăpa de această senzație.

„Sunt oamenii care se simt mai bine dimineața și oameni care se simt mai bine seara, iar de data aceasta, oamenii care preferă dimineața vor avea puțin mai mult de suferit (din cauza lipsei de lumina n.r.).", precizează Joseph Gannon, potrivit csid.ro.

ORA DE IARNĂ 2020. Sunt dovezi însă că nu doar starea de spirit se va schimba în weekendul cu trecerea la ora de iarnă. Oamenii sunt chiar mai predispuși la accidente de mașină sau accidente vasculare cerebrale.

Studiile au evidențiat că atunci când se schimbă ora oamenii sunt mai predispuși la infarcturi, AVC-uri, depresie sau dureri de cap.