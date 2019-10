Articol publicat in: Sport

ROMANIA U21 - UCRAINA U21 (ora 20:30) LIVE STREAM VIDEO ONLINE la PRO TV în preliminariile EURO 2021

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Partida ROMANIA U21 - UCRAINA U21 din GRUPA 8 a preliminariilor pentru EURO 2021, se joacă, joi, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Romania U21 şi Ucraina U21 se întâlnesc la Ploieşti, pe Stadionul "Ilie Oană". PRO TV transmite ROMANIA U21 UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Partida ROMANIA U21 - UCRAINA U21 va fi condusă de o brigadă din Polonia. La centru se va afla Bartosz Frankowski, care va fi ajutat de Marcin Borkowski și Jakub Winkler, iar cel de-al patrulea oficial va fi Tomasz Kwiatkowski. Partida ROMANIA U21 - UCRAINA U21 din GRUPA 8 a preliminariilor pentru EURO 2021, se joacă, joi, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. GRUPA 8 S-au jucat: 6 septembrie 2019: Ucraina – Finlanda 0-2, Irlanda de Nord – Malta 0-0 10 septembrie 2019: Ucraina – Malta 4-0, Finlanda – Irlanda de Nord 1-1, Danemarca – România 2-1 Clasament Au mai rămas de disputat: 10 octombrie 2019: Finlanda – Malta, Danemarca – Irlanda de Nord, România – Ucraina 14 octombrie 2019: Finlanda – Danemarca, România – Irlanda de Nord 14 noiembrie 2019: România – Finlanda 15 noiembrie 2019: Ucraina – Danemarca 19 noiembrie 2019: Irlanda de Nord – România, Danemarca – Malta 27 martie 2020: Malta – Ucraina 31 martie 2020: Ucraina – Irlanda de Nord, România – Danemarca, Malta – Finlanda 4 septembrie 2020: Danemarca – Ucraina, Malta – Irlanda de Nord, Finlanda – România 8 septembrie 2020: Finlanda – Ucraina, Irlanda de Nord – Danemarca, Malta – România 9 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Finlanda, Ucraina – România, Malta – Danemarca 13 octombrie 2020: Irlanda de Nord – Ucraina, România – Malta, Danemarca – Finlanda ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "La felul cum au decurs lucrurile de la reunire, spun că suntem pregătiți, atât noi, cei din staff, cât și jucătorii. E momentul revanșei! De aceea am ales să jucăm la Ploiești. Mulți dintre jucători au pierdut calficarea la U19 aici, cu Ucraina. Față de meciul cu Danemarca nu vor fi multe lucruri schimbate. Dacă e ceva de remediat din acel meci ar fi acele prime 20 de minute, care nu mi-au plăcut. Le-am explicat asta și jucătorilor. Eu cred că a fost vorba de lipsă de concentare. Dacă și cu Ucraina, o echipă la fel de bună ca Danemarca, poate cu o dinamică mai bună, începem la fel, s-ar putea termina mai rău. Sper ca jucătorii să înțeleagă ce le-am zis și să înceapă bine", a declarat selecţionerul "tricolorilor", Mirel Rădoi, înainte de ROMANIA U21 UCRAINA U21. ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. "În primul rând, Romania a făcut un Euro foarte bun. Antrenorul lor a rămas. Sunt fotbaliști jucați, rodați, folosiți. Au rămas și o parte dintre cei care au prins semifinalele CE. Romania și Danemarca sunt favorite. Avem dificultăți din cauza unor accidentări. Medicii îmi vor da un raport referitor la Vladislav Baboglo. Mai mult, nu i-am luat pe Buleța și pe Sikan. Mai mulți băieți care au jucat la CM U20 acuză oboseala acumulată și trebuie să avem grijă", a declarat selecţionerul ucrainean Ruslan Rotan. PRO TV transmite, joi, de la ora 20:30, ROMANIA U21 UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Echipele probabile la meciul ROMANIA U21 - UCRAINA U21 ROMANIA U21: Aioani - Raţiu, Paşcanu, Chindriş, Boboc - Olaru, T. Băluţă, Oaidă - Man, Ad. Petre, Drăguş. Selecţioner Mirel Rădoi. UCRAINA U21: Bilik - Konoplia, Bondar, Ceberko, Dubinciak - Alibekov, Saparenko, Cech - Lednev, Supriaga, Topalov. Selecţioner: Ruslan Rotan. ROMANIA U21 - UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. Partida ROMANIA U21 - UCRAINA U21 din GRUPA 8 a preliminariilor pentru EURO 2021, se joacă, joi, de la ora 20:30, LIVE STREAM VIDEO ONLINE PRO TV. Romania U21 şi Ucraina U21 se întâlnesc la Ploieşti, pe Stadionul "Ilie Oană". PRO TV transmite ROMANIA U21 UCRAINA U21 LIVE STREAM VIDEO ONLINE. loading...

