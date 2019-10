Articol publicat in: Justitie

RomâniaTV: Rareş Bogdan are dosar la DNA

Autor: Filip Stan Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum o oră) // Sursa: romaniatv.net Rareş Bogdan, europarlamentar PNL, are dosar penal la DNA, informează România TV, citând surse judiciare. Foto: antena3.ro Rares Bogdan are avea dosar penal. Potrivit unot surse DNA, citate de România TV, omul presedintelui Iohannis este cercetat penal. Dosarul ar fi legat de accesarea de fonduri europene, potrivit aceloraşi surse. Rareş Bogdan a mai fost la DNA, în calitate de martor, într-unul din dosarele în care a fost cercetat Marian Vanghelie. De asemenea, şi Cozmin Guşă a făcut referire la o audiere a lui Bogdan la DNA, în 2017. Într-o investigație publicată pe blogul ei, Sorina Matei susținea că Rareș Bogdan a beneficiat, prin firmele sale, de mai multe contracte cu companii la care statul este acționar principal, contracte care se ridică la sute de mii de euro, bani publici. Una dintre companiile cu care a avut afaceri fostul jurnalist și apropiații săi – asociați în trei firme de PR, publicitate şi consultanţă -, este Hidroelectrica SA. Valoarea totală a contractelor a fost de 110.000 de euro, în decurs de opt ani. Într-un răspuns transmis jurnalistei, Hidroelectrica, societate cu capital integral de stat, susţine că toate activităţile comerciale desfăşurate între companie şi firmele lui Bogdan au avut la bază comenzi directe transmise prestatorului sau au fost desfăşurate în virtutea contractelor. Pentru Hidroelectrica SA, Trend Communication SRL, firma de PR şi publicitate a fraţilor Bogdan şi Vasilică Hoandră, a monitorizat presa scrisă şi audio vizuală, iar cealaltă firmă tot a lui Rareş Bogdan, Trend Media SRL, fostă Clever Media SRL, a publicat articole publicitare în presa locală, drepturi la replică şi mesaje de sărbători. „Alături de Bogdan, beneficiar al contractelor din bani publici de la Hidroelectrica SA a fost şi soţia sa, Florina Antoanela Bogdan, aflată cu Rareş Bogdan la acea dată în firma Kara Events & Flowers SRL, societate a soţilor Bogdan de la care Hidroelectrica a cumpărat şi nişte flori”, notează Sorina Matei în investigația ei. Electrica SA, prin Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Transilvania Nord SA, este o altă companie cu care firmele lui Rareș Bogdan a avut afaceri. În decurs de patru ani, firmele lui Rareș Bogdan au obținut contracte în valoare de aproape 100.000 de euro cu compania privată în care statul este cel mai mar acționar. Electrica/Transilvania Nord SA nu a dorit să transmită datele solicitate de Sorina Matei privind contractele cu firmele lui Rareş Bogdan, dar a confirmat că a avut un contract cu firma de PR, publicitate şi consultanţă, Trend Communication SRL a lui Rareş Bogdan, pentru “servicii de publicare a informărilor cu privire la întreruperile în alimentarea cu energie electrică programate”. A treia „mufare” a lui Rareș Bogdan la bani publici, identificată de Sorina Matei este prin compania Romgaz, societate la care statul este acționar majoritar. Compania a încheiat ani la rând, începând din ianuarie 2003, 11 contracte pe bani publici cu firma de PR, consultanţă şi publicitate Trend Communication SRL a fraţilor Bogdan şi a lui Vasilică Hoandră. În baza acestor contracte, firma candidatului PNL se ocupa de comunicarea companiei, monitorizare a preseiu și de publicarea anunțurilor care aveau legătură cu Romgaz. Calculate la cursul euro al BNR din anii respectivi, valoarea totală a celor 11 contracte se ridică la suma de 279.765 euro, bani publici, mai scria Sorina Matei. loading...

