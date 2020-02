ROMANII AU TALENT 7 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Nebunie la prima ediţie a show-ului

ROMANII AU TALENT 7 FEBRUARIE 2020 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Românii au Talent, unul din cele mai așteptate show-uri de talente din România va debuta săptămâna aceasta la PRO TV cu sezonul numărul 10. Fanii sunt în delir și se declară nerăbdători cu privire la debutul noului sezon, care se anunță a fi unul plin de surprize.



Prezentatorii show-ului de talente rămân celebrii Pavel Bartoș și Smiley.

"Este un sezon spectaculos cu numere noi și foarte neobișnuite. Ne mirăm cum de vin încontinuu atâtatea talente. Anul acesta au venit mai multe ca oricând. Chiar și 10 golden buzz-uri au fost prea puține.", anunță simpaticii prezentatori ai postului PRO TV.

Smiley: "Este un sezon spectaculos. Pe lângă numerele noi și foarte neobișnuite pe care le veți vedea, o să vedeți și niște numere clasice din toate cele 10 sezoane de la Românii au talent."

Pavel: "Pe mine mă miră încontinuu de unde vin atâtea talente. E o necunoscută pentru mine. Mă bucur și vreau să rămână așa."



Filmările pentru cel mai iubit show de televiziune au început încă din luna octombrie, iar în curând vor putea fi vizionate și de către telespectatori.

Andra, jurata care se află la masa juriului "Românii au talent" încă din primul sezon, a făcut câteva dezvăluiri despre noua ediție. Noutatea care va fi adusă odată cu noul sezon al show-ului Românii au talent constă în faptul că fiecare jurat va avea opțiunea de a apăsa de două ori pe butonul auriu pentru concurenții care îi impresionează și care vor fi propulsați direct în etapa semifinalelor. Aceeași regulă se aplică și pentru Smiley și Pavel Bartoș.

„Acest an va fi unul spectaculos, sunt sigură că momentele vor fi de nota 10, pentru că este al zecelea sezon! Sezoanele de până acum le-au dat încredere oamenilor că Românii au Talent este scena unde orice vis devine realitate, orice este posibil. Noi, jurații, ne bucurăm de toate momentele, sunt convinsă că și cei de acasă, ca și noi, se bucură la fel de mult de acest show", a declarat Andra.



Declarațiile lui Florin Călinescu



De asemenea, și Florin Călinescu a făcut câteva declarații înainte de începerea sezonului cu numărul 10. Juratul a spus că el apreciază toți concurenții care își fac curaj să vină la emisiune, chiar dacă nu trec mai departe și are aceeași pretenție și din partea publicului.

„Pentru mine, personal, 10 perfect este ceva ce nu am avut niciodată, dar sper din toată inima ca acest sezon să primească nota 10. Orice concurent care vine la această emisiune este un câștigător și așteptarea mea este ca publicul să aprecieze toți concurenții!", a declarat Florin Călinescu.

Vineri, 7 februarie, la PRO TV începe sezonul cu numărul 10 al emisiunii "Românii au talent", motiv pentru care am strâns 10 informații care îți vor aminti de ce acest show este cel mai iubit din România.

1 Primul Golden Buzz a fost dat în anul 2015 către concurentul Ion Barbu.

2. "Românii au talent" a făcut istorie în piața media din România, înregistrând o audiență record de 59.1 share (cea mai mare audiență înregistrată de un show de divertisment din istoria masurată a audiențelor) în data de 7 martie 2014

3. Datorită "excesului de perfecțiune" de la "Românii au talent", în sezonul 10 se dau 10 golden buzz-uri.

4. Știai că sezonul acesta diferența de vârstă dintre cel mai tânăr și cel mai în vârstă concurent este de 79 de ani?

5. "Românii au talent" este prima emisiune TV care a integrat mesaje fanilor din social media pe ecran în timpul emisiunii.

6. În sezonul 10, talentul e limbă oficială la "Românii au talent" pentru concurenți din 25 de țări.

7. Andra avea 23 de ani la în primul an când a devenit jurat "Românii au talent".

8. "Românii au talent" este cel mai iubit show, cu cel mai mare număr de fani în social media din România: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube și TikTok.

9. Primul challenge în TikTok dat de Smiley și Bartoș este #vanatoriide10. Fiti pe faza pentru următorul challenge.

10. Știai că dragonul de foc din clipul de lansare al sezonului 10 e o metaforă și nu există în realitate? Normal că știai... :)

Cine este artista internațională Kseniya, care ajunge pe scena Românii au Talent în prima ediție a noului sezon #un10perfect

A câștigat Ucraina Are Talent, iar în sezonul nou Românii au talent, Kseniya Simonova a ridicat publicul în picioare și l-a împietrit de emoție pe Florin Călinescu.

De fapt, toată viața și toată munca Kseniyei sunt o emoție continuă. Cu recunoștință, spune că existența ei este plină de miracole, citește foarte mult și afirmă că își creează propria fantezie vizuală: “Sunt foarte fericită cu ceea ce fac. Talentul meu e munca mea.”

Desenează de mică și, la 21 de ani, s-a angajat ca ilustratoare la o revistă. Tot acolo și-a cunoscut și soțul, care era și regizor de teatru și avea propriul lui teatru. Acesta visa să facă un spectacol în care să se folosească de nisip, dar Kseniya l-a refuzat și nu a crezut că e în stare.

După ce amândoi au pierdut o afacere, mai precis o revistă, în urma crizei financiare din 2008, artista a căzut în depresie. Soțul ei a salvat-o, pentru că a îndemnat-o să înceapă desenul în nisip ca hobby. În două luni s-a înscris în concursul "Ukraine's Got Talent" și în jumătate de an, a câștigat show-ul. Acum, desenul în nisip e cea mai frumoasă ocupație pentru ea, dar și cea mai mare pasiune. Și e singurul concurent al unui GOT TALENT care a luat două GOLDEN BUZZ-uri la galele The Champions - in SUA și în Marea Britanie.

Tânăra de 34 de ani afirmă: „Arta mea este lumea mea. Îmi pun inima în nisip. Simt la un nivel profund poveștile pe care le transmit. Trăiesc viața eroilor mei. Îmi este mereu teamă să nu plâng în timpul performance-ului. Dacă o lacrimă cade, strică momentul. De aceea plâng când nu mă vede nimeni."