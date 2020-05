Românii au talent, sezonul 10. Cine sunt finaliştii care luptă pentru premiul de originalitate de 120.000 euro

Cine sunt cei 10 finaliști ai sezonului 10 Românii au talent?

Erno Varga

În vârstă de 31 de ani, Erno Varga este un spălător de vase din Oradea care a știut că poate ridica o sală în picioare cu vocea lui. L-a impresionat și pe Andi Moisescu, care l-a trimis direct în finală apăsând butonul auriu.

Tânărul, care și-a petrecut mare parte din viață în centre de plasament, și-a descoperit pasiunea pentru cântat în timp ce spăla vase.

Gennady Tkachenko-Papizh

Gennady a fost finalist la Ukraine’s Got Talent și a primit Golden Buzz la Georgia’s Got Talent, la Das Supertalent (Germania) și la Britain’s Got Talent – The Champions.

A copilărit în Ucraina, în orașul Kolomiya, și spune că și-a descoperit talentul încă de mic, ascultând suflul vântului prin găurile din gard. Este actor, la origine, iar marele său talent este de imita diverse sunete, de la cele pe care le fac păsările când ciripesc, până la cele, insesizabile, de insecte.

Theodor Marcu

Al treilea care a impresionat juriul și s-a ales cu un Golden Buzz este micuțul Theodor Marcu. În vârstă de 6 ani, el face calcule matematice folosind o metodă japoneză.

Theodor iubește numerele încă de când era mi, mic de tot. Părinții au decis să facă ceva în privința asta. De un an, Theodor urmează cursurile Centrului de Soroban și Aritmetică mentală NOMIN JYUKU din București. A dat patru examene deja și le-a luat pe toate.

Radu Pălăniță

În vârstă de 40 de ani, Radu Pălăniță este mecanic auto și l-a convins pe Florin Călinescu să-i dea șansa mult visată.

„Nu am niciun fel de studii muzicale, însă am aflat că pot să cânt, în urmă cu 4 ani si jumătate, într-un bar de karaoke. De atunci, la fiecare sfârșit de săptămână, frecventez locații de karaoke unde cânt alături de prieteni. Mi-am dat seama că vreau să încânt oamenii cu muzica mea”, spunea bărbatul imediat după reușită.

Daria Călugăru

Smiley și Pavel Bartoș au considerat că adolescenta de 11 ani merită să ardă o etapă, așa că i-au dat Golden Buzz. Fata a dansat superb pe hoverboard, care a devenit pasiunea ei acum un an.

„Acum un an, mi-am cumpărat un hoverboard. Inițial, m-am uitat să văd la ce se face în America, să imit. Apoi am început să am propriile scheme. Așa că pot să spun că sunt autodidactă”, a dezvăluit Daria.

Mihai Țigaret

La 13 ani, Mihai Țigaret face pianul să i se supună cum rar vezi la un muzician de vârsta lui. Originar din Vâlcea, este văzut ca unul dintre copiii minune ai muzicii simfonice, iar în presă a fost numit „micuțul Clayderman”. Andra l-a apreciat și l-a recompensat cu Golden Buzz.

Aura Marcu

Florin Călinescu nu s-a putut abține și a apăsat butonul auriu pentru a doua oară în acest sezon. Aura Marcu l-a vrăjit cu vocea ei.

Aura are 33 de ani, este din Bacău și, pentru că mama ei are probleme psihice, a crescut într-un orfelinat. Tatăl ei nu mai este în viață. Aura Marcu lucrează la o compania aeriană, ca stewardesă. Spune că iubește ceea ce face, dar nu mai mult decât muzica.

Sara Ardeleanu

La 10 ani să dansezi cum o face ea este o raritate. Mihai Petre nu a rezistat și a vărsat câteva lacrimi. Lacrimi de bucurie, că a văzut cât de mult poate să muncească un copil pentru pasiunea lui.

„Ești minunea mea”, a spus Petre, înainte să apese butonul auriu. Sara a fost al optulea concurent care primește Golden Buzz în acest sezon.

Duo MainTenanT

Dansul a cucerit scena și în ediția din 27 martie 2020. Juriul și publicul au fost fermecați de trupa Duo MainTenanT, formată din doi artiști francezi care au participat și la Francezii au talent.

Ludivine Furnon Perso și Nicolas Besnard formează un cuplu și în viața privată și au împreună doi copii.

Siena Vușcan

Al zecelea concurent care a fost recompensat cu Golden Buzz a fost Siena Vușcan, fiica unor români stabiliți în China. Ea s-a născut în SUA, dar s-a mutat împreună cu părinții pe când avea 5 ani.

Cu o voce de aur, Siena Vușcan i-a uimit deja pe chinezi cu talentul ei. În România nu avea cum să dea greș, fiindcă are talent cu carul.