Românii lucrează la vaccinul împotriva coronavirusului. Primele variante au fost deja trimise în SUA şi Europa

Echipa de cercetători de la Timișoara a primit deja feedback de la o parte dintre colegii din alte țări și lucrează acum la îmbunătățirea "rețetei" vaccinului: "Acum lucrăm la o variantă - noi am trimis aceste date peste tot, și la colegii noștri din Europa, și din Statele Unite, am primit o serie de sugestii, unele dintre ele sunt pertinente și acum lucrăm la o variantă mai bună, dar cu aceleași metode", povestește medicul Virgil Păunescu, directorul Centrului de cercetare OncoGen și profesor de Imunologie la Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, pentru HotNews.ro.

Profesorul Virgil Păunescu e mândru că, chiar dacă "noi (România - n.red.) nu putem produce vaccinuri, am vrut să fim printre primii care lucrăm la dezvoltarea lor, sunt convins că mai sunt și alte laboratoare în lume care lucrează la așa ceva. Am vrut să dăm un semnal că suntem acolo, cot la cot cu cei care au ceva de zis". Directorul Centrului OncoGen admite că "Ai nevoie și de noroc, bineînțeles. Când faci cercetare și produci vaccinuri, nu știi cum funcționează sistemul imun. Am văzut niște cercetători de la Institutul Pasteur din Franța care spuneau că le trebuie cel puțin 20 de luni ca să pună la punct un vaccin aplicabil la om. În mod normal, durează cu anii. Poate dura și mai mult". Virgil Păunescu subliniază însă că "Noi nu am făcut un vaccin, nici nu putem să îl facem". Totuși, acesta este mândru că el și echipa sa au reușit să pună pe piață o potențială metodă de a fabrica un vaccin împotriva coronavirus "destul de rapid și care nu are legătură cu vechile metode de fabricare a vaccinurilor. De aceea, e posibil să reușească".

În ultimii 2 ani, în centrul de cercetare de la Timișoara, cel mai mare de acest fel din estul Europei, s-a lucrat la o metodă de dezvoltare a unui potențial vaccin împotriva cancerului: "Datele de secvențializare ne permit să încercăm să construim un vaccin, și în ultimii 2 ani am tot încercat. În sensul că tu știi care sunt mutațiile în cancer, cum arată oncoproteina față de proteina normală. În principiu, se poate dezvolta, cu ajutorul unor metode de modelare moleculară pe calculator și al unor programe, se poate modela o proteină care să mărească antigenitatea tumorii. Altfel, tumorile nu prea sunt văzute de sistemul imunitar, pentru că, sunt mai mulți factori, dar principalul este că celulele tumorale seamănă foarte mult cu celulele normale. Și atunci, să faci un vaccin pentru ca sistemul imunitar să vadă mai bine tumora e destul de complicat. Există o tehnologie dezvoltată în Statele Unite, sunt și studii clinice deja pe oameni, vreo 20-30, în Statele Unite, rezultatele nu sunt încă concludente, pentru că sunt prea puține date. Se încearcă și combinații cu diverse alte substanțe", a mai explicat medicul Virgil Păunescu, pentru HotNews.ro.