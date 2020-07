Roxana Vancea, în doliu! Fosta ei iubită şi prietenă, bisexuală, s-a sinucis

Sexoasa brunetă era emigrată în Spania cu câteva luni în urmă, unde părea să fie fericită alături de bărbatul pe care îl iubea. Cu toate acestea, un mesaj bizar, apărea pe contul ei de socializare, îîn urmă cu câteva zile, scrie Wowbiz.ro.

”Afisezi ce doresti pe fb Sau insta, dar vorbeste putin ca faci praf cand nu stii de la ce adresa chemi taxiul dimineata! No hate! It all about love!”, a fost ultimul mesaj pe contul ei de socializare. Iar apoi, vestea că ar fi murit a lovit ca o bombă, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă.

