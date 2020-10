Ruby, dezamăgită de gestul fotbalistului de la Arsenal, David Luiz: "Nu i-am răspuns şi mi-a dat block. Mi-a trimis multe poze"

Este vorba despre David Luiz, fundașul celor de la Arsenal, care a abordat-o pe cântăreaţa româncă pe reţelele de socializare. Deoarece Ruby nu i-a răspuns la mesaje, doar le-a citit, fotbalistul a blocat-o, iar artista a rămas extrem de dezamăgită şi asta pentru că și-ar fi dorit să-i trimită jucătorului un link cu cea mai recentă piesă a ei.

Ruby a mai spus că nu a fost în flirturi cu David Luiz, dar că i-ar fi plăcut să-și facă publicitate pe seama lui.

”Mi-a dat block! Nu vreau să mai vorbesc... Nu i-am răspuns și mi-a dat block! Mi s-a părut amuzant la început, nu le am cu fotbalul. Am văzut că are mulți urmăritori și mi s-a părut tare.

Mi-a trimis multe poze și nu am vrut să le deschid. Am deschis una și erau multe emoticoane. Am și printscreen, pentru cei care nu mă cred.

Am avut inima un pic, așa, și n-am mai deschis. Nu i-am dat flit, i-am dat seen. Chiar nu voiam să fie pa! Așteptam să-i dau link cu piesa mea și să bubuie din prima zi: 19 milioane de vizualizări!

Nu sunt în flirturi cu fotbalistul David Luiz! N-am fost, ar fi vrut el să fie cu Ruby”, a spus Ruby, la Pro TV.

Citește și: În plină pandemie de coronavirus, Ruby "a plecat în vacanţă": "Vă invit pe insula mea din sufragerie"

Ruby şi-a şocat fanii cu cel mai nou tatuaj

Ruby este o împătimită a tatuajelor și corpul ei este din ce în ce mai acoperit de “opere de artă”, așa cum consideră unii dintre fanii ei. Nu toți admiratorii sunt însă de aceeași părere: “Păcat de corpul tău!”, i-au scris unii dintre ei, după ce artista și-a etalat noul tatuaj care îi acoperă tot spatele.

“Vă place? Mă am o ședință și îl termin!”, și-a anunțat Ruby fanii pe Instagram. O parte din fani au lăudat-o, dar au fost și mai mulți care au certat-o.

“Nu!! Păcat de corpul tău să ți-l urâțești cu asemenea tatuaje mari. Nu e feminin deloc!!!/ Păcat că îți bați joc de de corpul tău! O să regreți mai târziu când înaintezi în vârstă, iar pielea își pierde din elasticitate/ Are semnificație muzicală... O caracterizează. Este un om compus din instrumente”, i-a scris cineva.