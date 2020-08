RUNE pentru zodii, mesaj luna SEPTEMBRIE 2020. Adevaruri de la pietrele mistice

Cuvantul RUNA inseamna soapta sau secret sfant.

Fiecare litera se considera ca poarta un mesaj energetic ce ofera ghidare intuitiva din lumea supranaturala. Sunt 24 rune in total si fiecare in parte are un simbolism bogat ce este conectat cu astrele, cu zeitatile, cu cele 8 directii si cu ciclurile naturii. Runele sunt considerate alfabetul zeilor. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic, adevarat centru de forta ce se considera ca aduc mesaje de la zei. Runele sunt una din formele de divinatie folosita cu succes si in zilele noastre, fiind folosite si ca amulete de protectie si talismane norocoase.

Runele au fost sculptate in lemn, piatra sau os si pastrate intr-o punga de panza sacra. Fenomenul citirii runelor are loc ca la cartile de tarot, prin selectarea runelor in baza intentiei si a cererii de mesaj intuitiv.

Runele reprezinta sistemul antic de alfabet creat de celtici, scandinavi si popoarele germanice tocmai in primul secol.

Iata care este runa asociata cu fiecare zodie in citirea intuitiva pentru mesajul lunii SEPTEMBRIE 2020 si ce transmite fiecare:

Mesaj rune AUGUST 2020 pentru BERBEC

Laguz: aceasta runa simbolizeaza emotiile si acele ganduri din mintea subconstienta. Gandurile ascunse si sentimentele ingropate de vii ce au ramas in campul tau sub forma de emotii captive se ridica acum de la suprafata si este timpul sa acorzi atentiei adevarului. Nu te rusina, nu te teme, nu te infuria in fata intuitiei sau emotiilor tale, ci foloseste-le ca pe un ghid. Este posibil sa faci o munca de eliberare a acestora ca sa cureti tot ce se simte greu in tine si sa fii liber si usor pentru viitor.

Mesaj rune AUGUST 2020 pentru TAUR

Mannaz: aceasta Runa se traduce prin cuvantul "om" si indica faptul ca atentia ta se va indrepta spre relatiile cu prietenii, cu familia, chiar cu comunitatea. Este timpul ca unele relatii sa iti devina mai bune, sa reconsideri daca ele chiar iti servesc sau nu, sa te inconjori de relatii ce te imputernicesc. Runa este un simbol bun ce indica familie si prieteni ce te sustin si care iti vor oferi ghidare pentru drumul acestui an.

Mesaj rune AUGUST 2020 pentru GEMENI

Nauthiz: aceasta este runa ce simbolizeaza dorintele neimplinite. Poate ca ai un vis sau o dorinta ce a fost ingropata adanc in tine din cauza temerii sau indoielii de sine. A sosit timpul pentru tine sa iti rechemi la lumina increderea de sine si sa incepi sa iti creezi viata care se simte bine pentru tine. Mai poate sa indice si faptul ca o perioada grea ca o povara se apropie de final si se va transforma in ceva mai bun.

