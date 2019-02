S-a aflat ADEVĂRUL despre MOARTEA Andei Călugăreanu. Artista suferea de o BOALA GRAVĂ, iar DURERILE au împins-o spre SINUCIDERE

Problemele de sanatate ale Andei Calugareanu au aparut cand in sfarsit isi gasise linistea in compania lui Alexandru Medeleanu, barbatul care i-a readus zambetul pe buze, potrivit StirileKanalD.ro. Artista a ajuns la spital, insa medicii au fost de parere ca este vorba de o racela banala si i-au recomndat un tratament care nu a dat roade.

Citeşte şi Anda Adam, criticată dur de fani după ce a pozat într-un costum de baie prea mic. S-a văzut tot! FOTO

In perioada urmatoare, artista a fost supusa unor analize amanuntite, iar atunci s-a aflat adevarul despre boala sa. Alexandru Medeleanu a incercat cu disperare sa isi salveze sotia, apeland la cei mai buni doctori, insa diagnosticul a fost unul devastator... cancer la plamani.

„Ne-am dus la spitalul de plamani, unde i s-a facut o analiza destul de traumatizanta. Era ca un fel de operatie. A durut-o foarte tare, si trei zile a expectorat sange. Peste o saptamana urma sa primim rezultatul investigatiei. Ne-am dus, dar ni s-a spus ca analiza se pierduse. Imi venea sa-i omor pe medici. Anda n-a vrut sa repete investigatia. Am mers si la alti doctori, dar niciunul nu ne-a pus un diagnostic. Abia in Grecia mi s-a spus ca are cancer. Ea a stiut tot timpul ca este grav bolnava, desi nu i-am zis exact ce are. Ne minteam unul pe altul. Ne faceam ca nu stim. Avea dureri asa de mari, incat nici eu nu mai suportam. Ma simteam inutil. A incercat sa se sinucida. Si-a pus o batista in gura. Am reusit s-o salvam. Era pacat sa moara asa.", a marturisit Alexandru Medeleanu

Din nefericire, Anda Calugareanu si-a gasit sfarsitul pe 15 August, 1992, la numai 45 de ani, in urma unei suferinte dureroase si indelungate.