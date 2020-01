S-a aflat cine va prezenta emisiunea Survivor de la Kanal D. Primele declaraţii: "Sunt onorat să fiu implicat"

Cel care va prezenta emisiunea la care participă mai multe vedete din showbiz este Dan Cruceru. Prezent la Teo Show, a făcut primele declaraţii despre noul proiect, dar şi despre faptul că va fi departe de familia lui.

„Sunt onorat sa fiu implicat intr-un reality iconic, de asemenea, foarte bucuros sa am parte de o experienta extraordinara, intr-un peisaj de o frumusete iesita din comun. Sunt nerabdator sa ii cunosc pe concurenti, vor avea parte de o competitie extrem de dura, pentru ca vor fi ca niste naufragiati in jungla din Republica Dominicana.

Sa-ti construiesti singur adapost, sa iti procuri singur hrana din ceea ce iti ofera natura si sa nu ai parte de nimic din confortul cu care erai obisnuit, toate acestea mi se par niste adevarate pietre de incercare. La care se adauga imposibilitatea de a tine legatura cu familia, cu cei dragi. Telespectatorii vor avea parte de o competitie suta la suta reala, incarcata de dramatism, depasirea limitelor, camaraderie si dorinta de a fi cel mai bun”, a declarat Dan Cruceru.

"Imi imaginez pe de-o parte ca va fi foarte greu, atat din cazua climei, din cauza faptului ca vom sta foarte multe ore in soare. Pe de alta parte imi va fi foarte greu din cauza faptului ca familia nu va fi tot timpul acolo. Din fericire, vor veni si atunci... respir...

Cel mai mult, fata de Sofia, de exemplu, am stat 10 zile, in timpul meu la Moscova, vorbind insa in fiecare zi pe FaceTime si vazandu-ne. Dar atat. S-a intamplat o data anul trecut, in rest... Condițiile sunt extreme, este totul la limita supraviețuirii. Este totul real 1000%. Noi interacționă puțin, eu voi sta în altă parte. O să le fie greu, eu am noroc că am acces la telefon. Pot vorbi cu familia, însă concurenții nu au aceste privilegii", a spus Dan Cruceru la Teo Show.

Ei sunt primii concurenţi din "cel mai intens reality din istoria televiziunii"

Ruby, Augustin Viziru, Cezar Juratoni si Asiana Peng sunt doar cateva dintre vedetele care isi vor ascuti simturile si isi vor pune la bataie strategiile ca sa reziste in ceea ce va fi cea mai inspirationala si provocatoare experienta televizata.

Jungla din Republica Dominicana le va intinde concurentilor capcane, ii va epuiza, le va testa limitele si ii va arata in fata milioanelor de telespectatori traversand o serie de emotii si intamplari, departe de cei dragi si condamnati sa supravietuiasca in conditii vitrege.