S-a aflat cum a început măcelul. Filmul de groază al uciderii liderului clanului Duduianu, Emi Pian: "M-a tăiat! Ia şi omoară-l!"

Richard Gheorghe Emanuel, un membru al clanului Rinu ar fi avut o dispută verbală cu Emi Pian, în timpul căreia i-a fi spus că face parte dintr-un clan care a trăit în sărăcie și că abia recent au început să facă și ei avere.

La un moment dat, Emi Pian ar fi decis să pună punct avalanșei de jigniri și s-a ridicat de la masă. Atunci a fost momentul când s-au luat la bătaie, iar Richard Gheorghe Emanuel l-ar fi înjunghiat pe Pian în picior, scrie Gândul.ro.

Imediat ce a simțit înțepătura, Emi i-ar fi strigat fratelui său, Grațian, care era față: „M-a tăiat! Ia și omoară-l!” Atunci, Grațian ar fi apucat un topor pe care l-a văzut în apropiere și l-a lovit pe agresorul fratelui său, însă fără să-i provoace răni grave.

Polițiștii au găsit la fața locului mai multe cuțite și au adus la audieri în jur de 15 persoane, care participaseră la sesiunea de barbut și care fugiseră înainte ca anchetatorii să ajungă la fața locului, precizează aceeaşi sursă.

Emi Pian împrumuta oameni cu bani şi percepea dobanzi între 10% - 35%/zi

Emi Pian a fost arestat in 2007 pentru cateva luni, maximum un an. Potrivit actelor din dosarul de condamnare, totul a inceput in ianuarie 2016, intr-o vila din Dobroesti (Ilfov), unde era organizata o partida de zaruri (barbut) la care participau mai multe persoane.

Cine este Emi Pian, liderul clanului Duduianu, ucis într-un conflict între interlopi, în Bucureşti



Florin Mototolea, zis Emi Pian, imprumuta persoanele care pierdeau sume de bani si care doreau sa mai joace pentru a recupera sumele pierdute, acest imprumut fiind conditionat de perceperea unei dobanzi cuprinse intre 10% - 35%/zi.



Unul dintre jucatorii de barbut care pierduse toti banii s-a imprumutat la Emi Pian cu suma de 20.000 lei pentru a continua jocul.



Interlopul l-a imprumutat, dar barbatul a pierdut si acesti bani. La sfarsitul partidei de zaruri, Emi Pian i-a cerut drept gaj autoturismul marca Audi Q7.