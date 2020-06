S-a aflat de la ce a pornit, de fapt, războiul dintre Brigitte Pastramă şi fiul ei Robert. La mijloc ar fi vorba de o vilă moştenită

Războiul dintre mamă și fiu ar fi pornit de la vila pe care Brigitte a moștenit-o în urma decesului fostului soț, Octavian Sfăt. Potrivit Cancan.ro, în urmă cu ceva timp, atunci când fosta doamnă Năstase a decis să vândă imobilul din Timișoara, i-ar fi promis fiului ei că îi va cumpăra o locuință în București. Doar că, odată cu trecerea timpului, vedeta se pare că nu și-a onorat promisiunea.

Brigitte Pastramă, primele declaraţii despre scandalul momentului: "S-au drogat cu toţii si m-au jefuit. Mi-au furat chiar şi maşina"

De la acest lucru, de ceva vreme, între Robert și Brigitte s-ar fi iscat unele momente tensionate, iar lucrurile ar fi escaladat destul de repede pentru că tânărul s-ar fi considerat nedreptățit de mama lui.

Nu vreau să spun acum despre personalitatea ei. L-a chemat și pe Florin, l-a trezit din somn. L-a pus să mă tragă de mână și să mă dea afară. M-a dat afară desculț din casă și mi-a dat un brânci în fața ușii. Eu am sărit gardul. Eram oarecum sechestrat în curte. Mi-a zis că nu mă mai ține în casă, că sunt un copil neobrăzat. M-a dat afară din casa în care am stat doi ani.

Am ajuns la intrare și mama a început să-l înjure pe Florin, că de ce mi-a deschis ușa. Florin, săracul, nici nu-mi dăduse cheia. Mama s-a dus și i-a dat un brânci lui Florin, un capac… că de ce a făcut asta. Și foștii ei soți, relațiile pe care le-au avut, ei trebuiau să-și ia rolul de tată și să folosească violența domestică, ceea ce mi se pare că nu asta înseamnă educație. O mamă trebuie să ofere educație prin cuvinte și printr-o educație normală și rațională”, a declarat Robert Sfăt, într-o emisiune TV.

Brigitte Sfăt RUPE TĂCEREA! Cum a fost UMILITĂ de prietenii fiului ei

Brigitte Sfăt a reacţionat dupa scandalul ultimei zile prin intermediul unei postări pe Facebook. Vedeta a dezvăluit ce s-a întîmplat în casa ei şi cum a fost umilită de prietenii fiului ei, Robert Sfăt (20 de ani).

"Dragii mei

S au facut atatea speculatii in urma faptului ca am fost vazuta ieri dimineata la Politie. Dar cred ca cel mai important este adevarul despre ceea ce s a intamplat in realitate.

Ieri in jurul orei 8,30 am coborat in bucatarie, pentru a bea cafeaua.

M-am uitat stupefiata prin casa si era un dezastru total. Am ascultat mai atenta si am auzit zumzet de multe glasuri, si mi am dat seama ca in casa mea sunt mai multe persoane. M a apucat panica si am inceput sa urlu la Florin, care era la toaleta. De pe scari au inceput sa coboare mai multi indivizi euforici dar nu la modul frumos, care au inceput sa ma jigneasca in cel mai urat mod posibil... In timp ce unul ma scuipa, altul m a impins brutal si am intrebat daca il cunoas pe fiul meu, au spus: "cine p... mea e Robi?"

Am pus mana pe telefon sa sun politia si unul m a impins pe jos, dar in acel moment a coborat Florin si l a imobilizat. Eu am sunat la 112, prima data. Apoi unul a intrebat: A ta era masina aia albastra? Am iesit afara si nu mai era masina!

Am sunat din nou la 112, am inceput sa plang si sa urlu deoarece ma aflam intr un cosmar. Indivizii s au asezat pe scaune, trei dintre ei au fugit afara, cred ca au sarit gardul de lemn din lateralul casei, si au mai ramas un baiat si o fata care au sunat la Robi.

Robi a aparut dupa 10 minute , cu masina tractata, deoarece era distrusa..., A venit politia, si inca nu am aflat ce s a intamplat in toiul noptii, cand noi dormeam", a declarat Brigitte.

Primele declaraţii ale fiului lui Brigitte Pastramă. Cum răspunde tânărul acuzaţiilor de furt şi lovire aduse de mama sa