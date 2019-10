S-a stins din viaţă un artist iubit de toată ţara. A murit pe patul de spital vegheat de soţie

"Cu mare tristețe, confirmăm că dragul nostru Robert a decedat noaptea trecută. A murit liniștit, în patul de spital, înconjurat de iubire. Soția lui, Maureen, a fost alături de el și l-a ținut de mână. Fanii care l-au iubit și l-au sprijinit în toți acești ani trebuie să se resemneze, știind că în jurul nostru se află cuvintele lui. În acest fel, nu va fi niciodată cu adevărat plecat dintre noi. În aceste clipe de durere, onorați-l fiind împreună și ascultând muzică. Lăsați cântecele să umple golul", a declarat familia artistului.

Cele mai cunoscute piese scrise de acesta sunt "Touch of Grey", "Casey Jones", "Dark Star", "Box of Rain", "Uncle John’s Band", "Sugar Magnolia" și "What a long, strange trip it’s been", dar și piese din repertoriul lui Bob Dylan, precum "Silvio" și "Together Through Life".

Robert Hunter a fost inclus în Songwriters Hall of Fame (SHOF) în anul 201