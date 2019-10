Articol publicat in: Extern

Salvare spectaculoasă a unui marinar ROMÂN care a căzhut de pe navă

Un marinar român a scăpat de la moarte ca prin minune. Marinarul a căzut de pe vas, dar a reuşit să scape cu viaţă datorită unor pescari care erau în zonă şi au reuşit să îl scoată din apă. Un marinar român care a căzut de pe o navă în golful San Francisco din SUA, a fost salvat de câțiva pescari americani. Românul plutea în derivă de aproximativ un sfert de oră în apele reci și risca să facă hipotermie. Scena dramatică a fost filmată de unul dintre salvatori și postată apoi pe facebook.



Marinarul purta o vestă de salvare, care l-a ajutat să plutească. Acesta era în apă de aproximativ 15 minute și risca să facă hipotermie, potrivit Romania.tv. Pescarii l-au ajutat să se încălzească și i-au dat haine uscate.



Marinarul le-a spus americanilor că se afla pe una dintre navele mari din port. O barcă de salvare de pe cargoul de pe care a căzut românul a venit în întâmpinarea ambarcațiunii pescarilor. Doi marinari, și ei români, l-au preluat pe bărbat și l-au dus pe navă.



