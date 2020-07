Sanda Ţăranu, una dintre figurile legendare ale televiziunii, locuieşte într-un mic colţ de Rai. Cum arată, azi, viaţa fostei crainice

Sandei Ţăranu îi place mult să-şi bea cafeaua pe terasă. La fel făcea şi pe vremea în care trăi soţul ei, care e decedat în urmă cu zece ani. După moartea omului iubit, fosta prezentatoare tv şi-a păstrat obiceiul de a-şi savura cafeaua pe terasa casei.

Îi place să rememoreze timpul pe care-l petrecea aici împreună cu soţul ei. Casa de la Breaza este, de altfel, plină de amintiri. Fotografiile cu ei din tinerețe, păstrate la loc de cinste, o parte din lucrurile lui valoroase, cartea pe care Sanda i-a închinat-o, "Conversații în foaier", sunt doar câteva dintre lucrurile care îi amintesc de Nicolae Țăranu, prim solist al Teatrului de Operetă din Bucureşti.

Locuinţa de la Breaza, construită în 1910 şi cumpărată de familia ei în anii ‘70, este împrejmuită de gard verde, flori mov, iar în apropiere sunt livezi mici cu pomi fructiferi. Sanda Țăranu are, de asemenea, o livadă din care își ia fructele și legumele, din care îşi prepară singură conserve. Nu se plânge deloc de plictiseală.

"Sunt la Breaza din mai. Mă simt foarte bine aici, sunt deconectată de la tot ce înseamnă știri negative și am activități frumoase. La o casă cu curte nu prea te plictisești. Ba, din contră, nu ai timp să stai. Am făcut curat prin livadă, am curățat pomii. E superb aici, e păcat că nu prea mai sunt muncitori care să te ajute. E sezonul prunelor, al merelor, al roșiilor. Mă pregătesc să fac câteva conserve, ca de obicei", a spus Sanda Țăranu pentru sursa citată.

Vecina ei este Marina Voica, cu care se vizitează des.

Sanda Ţăranu a fost crainică la TVR până la Revoluţie, prezentând „Telejurnalul” spectacole de varietăţi, festivaluri şi programe speciale ale Televiziunii în străinătate. A continuat să colaboreze şi după Revoluţie cu Televiziunea Română, ca voce la emisiunea „Teleenciclopedia”, ca traducător şi ca realizator al emisiunii „Un zâmbet pentru vârsta a treia”.