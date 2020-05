Sânziana Buruiană, mămică pentru a doua oară: "Un sufleţel mic a vrut să vină la noi când nu ne aşteptam"

Vestea că va deveni mămică pentru a doua oară a speriat-o un pic pe Sânziana Buruiană. Aceasta a făcut anunţul neaşteptat pe reţelele de socializare.

"Un sufletel mic a vrut să vină la noi cand nu ne asteptam,sa o faca pe Iza cea mai fericita surioara iar pe noi cei mai împliniți părinți....stiu exact ce va urma,cunosc greul cu care vine la pachet noua noastră viata,cunosc si împlinirea dincolo de cuvinte,le am trăit la cote maxime si sunt pregătita să le iau de la capat. Poate nu din start, recunosc. Cand am aflat că un nou bob de mazăre creste in burtica m-am speriat putin si acum mi e teama uneori. Dar mai mult mi e drag, mi e liniște, mi e sufletul deschis.

Nu ma grăbesc deloc imi place perioada asta,o ador! Ma simt iubita protejată,plină de speranță și mai ales de răbdare...lecția răbdării am.invatat o la prima sarcina si mi vine firesc sa o aplic acum! Doamne Doamne poate a hotărât ca am pierdut prea mult in ultimii ani, două dintre cele mai dragi ființe si importante din viata mea au plecat la El asa ca mi a trimis în schimb un ingeras si ii multumesc pentru acest cadou minunat. Acum astept sa vad cine ma urmează", este mesajul transmis de fosta asistentă tv.

Sânziana Buruină este căsătorită cu Nicolae Zuluf, cel cu care mai are o fetiţă. Fosta asistentă tv a fost criticată dur în utimii ani pentru că a îmbrățișat ideea de alăptare prelungită și i-a oferit lapte matern fetiței sale. chiar și după vârsta de patru ani. Ea este de părere că acest lucru este benefic pentru copilul ei și chiar a glumit că vrea să intre în Cartea Recordurilor cu acest lucru.

