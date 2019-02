Saptamana 21 de sarcina. Bebelusul stranuta

Saptamana 21 de sarcina. Cum e copilul

Marime: 26.7 cm (din crestet pana la calcaie)

Greutate: 360 g

Este cat... un morcov

Micutul tau se dezvolta, pleoapele sunt inca inchise si ti se poate parea ca doarme daca il vezi la ecografie. Insa este suficient de activ incat sa-ti dai si tu seama prin miscarile lui frecvente. Vei simti, de asemenea, stranuturile care se petrec ca urmare a exercitiilor de respiratie ale bebelusului.

Nu va trece mult si miscarile agitate se vor calma, bebelusul se va pozitiona cu capul in jos si se va pregati de nastere. Pana atunci isi va continua ritualurile. Unul dintre ele este somnul. Asa cum doarme in burtica, asa va dormi si in primele luni de viata, pana cand i se creeaza o noua rutina de somn.

Daca este fetita, incepe sa i se formeze vaginul.

Intreg organismul micutului tau este format, acum se "maturizeaza", organele incep sa functioneze pe cont propriu, exerseaza, sistemul nervos central este activat, sistemul digestiv la fel.

Bebelusul are unghii la maini si la picioare, insa sunt foarte moi pentru a reduce riscul ca bebelusul sa se raneasca singur in burtica.

Anul viitor, in aceasta perioada: copilul va avea 33 de saptamani!

