Articol publicat in: Life

Sărbătoare mare în familia jurnalistui Victor Ciutacu. Tatăl lui a împlinit 85 de ani

Tatăl lui Victor Ciutacu, moderatorul emisiunii Punctul Culminant de la România TV, a împlinit 85 de ani, iar acesta și-a aniversat ziua de naștere în familie. Ziaristul a postat un filmuleț în cinstea tatălui său prin care i-a mulțumit lui, dar și mamei sale pentru tot ce au făcut pentru familia lor în cei 60 de ani de căsnicie. Tatăl lui Victor Ciutacu a împlinit 85 de ani, iar acest moment a fost marcat în cel mai frumos mod: o aniversare pe cinste în sânul familiei. Toți apropiații jurnalistului România TV au fost prezenți și i-au urat tatălui acestuia mulți ani plini de sănătate și fericire. Un mesaj emoționant a fost postat și de Victor Ciutacu pe pagina lui de socializare. "Nu m-ați văzut prea des expunându-mi familia. Fac azi o excepție. Pentru că tata împlinește 85 de ani. Și mai bine de 60 de când e căsătorit cu mama. Și pentru că niciodată n-am să reușesc să le arăt cât de mult apreciez tot ce au făcut pentru mine, pentru soră-mea, pentru familiile noastre", a spus Victor Ciutacu. Iar în familia iubitoare și numeroasă a lui Victor Ciutacu și-au făcut loc și doi motani: Ian și Jefferson. Cei doi sunt membri cu drepturi pline ai familiei după cum se poate vedea și din fotografiile pe care prezentatorul le postează frecvent pe pagina sa de socializare. Ian a venit în casa prezentatorului să umple golul lăsat în urmă de un alt motan: Billy.

