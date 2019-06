Sărbătoarea de Rusalii. Când este, ce semnifică, unde poţi merge

Este un prilej bun de a pleca intr-o mini-vacanta cu prietenii sau cu familia si de a petrece putin timp relaxandu-va, mai ales ca este singurul weekend prelungit legal de care mai poti profita in acest an. In fiecare an, sarbatoarea Rusaliilor are loc la 50 de zile dupa Paste, motiv pentru care mai poarta si numele de Sarbatoarea Cincizecimii.

Sarbatoarea mai este cunoscuta si sub numele de Pogorarea Sfantului Duh. Noul Testament spune ca, la 50 de zile dupa Invierea lui Iisus Hristos, in ziua rusaliilor evreiesti, Duhul Sfant s-a coborat asupra ucenicilor lui Iisus Hristos. Rusaliile evreiesti erau o sarbatoare agricola, in care evreii se bucurau si imparteau intre ei roadele pamantului.

Rusaliile vor fi sarbatorite, anul acesta, pe 16 si 17 iunie, adica duminica si luni, ambele zile fiind declarate zile libere. Un weekend prelungit, mai ales in timpul verii, este perfect pentru a organiza un mini-concediu la o locatie nu la mii de kilometri distanta, dar suficient cat sa va puteti odihni sau distra. Probabil nu va fi chiar atat de cald incat sa petreceti un weekend la mare, dar 3 zile la munte cu siguranta va vor oferi relaxarea pe care o cautati. Puteti, de exemplu, sa mergeti la Sinaia, sa va bucurati de aerul curat, de peisajul muntos, si sa vizitati obiectivele turistice de aici, incepand, desigur, cu Castelul Peles, si continuand cu Castelul Pelisor, cu Cazinoul, cu Gara Regala. Puteti si sa vizitati orasul printr-o plimbare cu trenuletul care face oprire in apropiere de Castelul Peles.

In cele 3 zile libere cu ocazia Rusaliilor, puteti opta si pentru o vizita intr-un oras nou sau intr-o zona in care nu ati mai mers. De exemplu, daca sunteti atras de partea religioasa sau de arhitectura lacaselor de cult, puteti merge in zona Moldovei pentru a vizita bisericile vestite din aceasta zona, in special cele din Neamt, Suceava. Nu doar veti afla istoria interesanta a bisericilor, dar veti avea si ocazia de a va bucura de peisaje foarte frumoase.

Orase ce merita vizitate in cele trei zile libere ar fi cele din vest sau din centru. Oradea este unul dintre cele mai moderne orase din Harta Romaniei; Sibiu, Sighisoara, Brasov, Cluj sunt orase incarcate de istorie unde, mai ales daca sunteti din alte zone ale tarii, veti fi surprinsi de arhitectura cladirilor, dar si de ospitalitatea oamenilor si de specificul local. Indiferent de ce alegeti sa faceti de Rusalii, important este sa profitati de acele zile si sa va incarcati bateriile pentru perioada indelungata care va urma fara zile libere legale.