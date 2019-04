Sarcina in timpul sau dupa anticonceptionale: 4 intrebari ce framanta femeile

Insa exista mult folclor cu privire la cat timp este necesar sa "treaca" dupa ce se intrerupe pilula pentru ca trupul femeii sa fie pregatit sa procreeze o sarcina sanatoasa, considerat fiind ca anticonceptionalele aduc in corp anumiti hormoni ce pot fi in opozitie cu ce are nevoie noua sarcina.

In egala masura, sunt femei care folosesc anticonceptionalele pentru o reglare hormonala, la indicatia medicului ginecolog, si isi pun legitima intrebare daca pe durata sarcinii pot continua sa ia aceste pastile sau ele sunt daunatoare fatului.

Iata cele mai frecvente framantari sub forma de intrebari pe care femeile le au legat de legatura intre anticonceptionale si o sarcina, fie ea dorita sau nu, la care raspunsul este oferit de dr Robin Elite Weiss, specialist in fertilitate, obstretica-ginecologie, nastere asistata, autor a zeci de carti de profil si mama la 8 copii.

Intrebare: Cat timp trebuie sa astept ca sa raman gravida dupa ce renunt la anticonceptionale?

Multe femei folosesc pastilele anticonceptionale ca metoda de baza de contraceptie. Este de la sine inteles pentru orice femeie ca atunci cand doresc un copil trebuie sa opreasca aceste pilule intrucat rolul lor este tocmai acela de inhibitor al ovulatiei; practic, pe timpul administrarii anticonceptionalelor, ovarele femeii iau o mica pauza si nu mai au activitatea lunara specifica de eliberare a cate unui nou ovul, care, fecundat, va deveni copilul mult dorit. Asadar, intrebarea este legitima, cat timp este cazul ca o femeie sa continue sa evite o sarcina, altfel decat prin metoda anticonceptionalelor, pana cand corpul este pregatit sa gazduiasca un copil, urmare a perioadei anterioare de folosire a hormonilor de sinteza din anticonceptionale?

Raspunsul specialistului:

Candva, se credea si se vehicula informatia conform careia trebuie sa astepti doua sau trei cicluri menstruale, timp in care sa eviti a ramane gravida, inainte de a trece la conceptia unui copil. Medicii considerau ca, a ramane insarcinata imediat dupa terminarea perioadei de folosire a anticonceptionalelor, ar creste perspectiva pierderii de sarcina, desi nu s-a dovedit stiintific niciodata aceasta teorie.

Dupa ce incetezi sa mai iei pastilele anticonceptionale, ovarele isi vor relua activitatea si vei incepe sa ovulezi intr-un interval cuprins intre doua pana la sase saptamani distanta.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.