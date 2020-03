Satul din Italia care a nu a raportat niciun caz de coronavirus: apa miraculoasă i-ar fi vindecat şi pe soldaţii lui Napoleon

Montaldo Torinese, un sat cu 720 de locuitori, se află la aproximativ 19 km de Torino, capitala regională, unde sâmbătă au fost infectate 3.658 de persoane cu noul coronavirus, transmite digi24.ro.

"Potrivit tradiției, generalii lui Napoleon erau bolnavi de pneumonie”, a declarat Sergio Gaiotti, primarul din Montaldo Torinese. "Și datorită aerului curat și al mediului rural, dar și a apei din această fântână, au fost vindecați. Astăzi, fântâna este închisă și apa ei este folosită doar pentru irigarea câmpurilor. Nu o poți bea".

COVID-19. În Italia, numărul infecţiilor de coronavirus a trecut de 100.000. Peste 800 de morţi înregistraţi în ultimele 24 de ore

Sergio Gaiotti a declarat că motivele mai credibile ale absenței coronavirusului ar putea fi aerul curat și stilul de viață sănătos al localnicilor, precum și eforturilesale de a informa oamenii privind riscurile coronavirusului și de a distribui măști de protecție tuturor familiilor.

"De la început am trimis tuturor broșuri informative, care enumerau măsurile pe care trebuie să le aibă în vedere pentru a rămâne în siguranță, cum ar fi spălarea mâinilor în mod regulat și evitarea contactului direct și am postat anunțuri oficiale pe site-ul nostru. Am fost primul oraș din zonă care a distribuit măști tuturor familiilor”.

Numărul total al deceselor provocate de noul coronavirus în Italia este acum de 11.591.

În ciuda statisticilor sumbre, situaţia pare să se îmbunătăţească însă în Italia, deoarece conform ultimului bilanţ asistăm la un număr record de vindecări într-o singură zi, 1.590.