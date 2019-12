Un saudit a împuşcat 9 militari la baza Pensacola. Patru persoane au murit, inclusiv atacatorul

UPDATE: Regele Salman al Arabiei Saudite a condamnat vineri, într-un apel telefonic cu preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, atacul armat "înfiorător" comis de un membru al aviaţiei militare saudite la o bază aeronavală americană, făcând trei morţi, potrivit agenţiei oficiale SPA, notează AFP.

Regele şi-a exprimat "profunda tristeţe" şi "a afirmat că autorul acestei crime înfiorătoare nu reprezintă poporul saudit", a informat agenţia saudită.

"El i-a dat asigurări preşedintelui Donald Trump de sprijinul total al regatului acordat Statelor Unite şi a ordonat serviciilor de securitate să coopereze cu agenţiile americane", potrivit SPA.

Atacatorul care a împușcat 9 militari într-una dintre cele mai mari baze ale armatei americane este un saudit. Autorul a fost ''neutralizat'' de către doi agenţi care au fost răniţi în schimbul de focuri de armă, a indicat şeriful comitatului Escambia.



''Azi a fost ceva cu adevărat eroic'', a spus Timothy Kinsella, comandantul bazei Pensacola, referindu-se la reacţia poliţiştilor, a civililor şi a militarilor.



Cotidianul The Washington Post a precizat că autorul este un pilot. Postul de televiziune CNN a relatat că anchetatorii încearcă să afle dacă acest atac are caracter terorist. Majoritatea autorilor atentatelor de la 11 septembrie 2001 din SUA erau saudiţi.



Incidentul de vineri survine după ce miercuri un marinar a împuşcat trei civili la celebra bază militară Pearl Harbour din Hawaii, omorându-i pe doi dintre ei, după care s-a sinucis.



Baza Pensacola găzduieşte peste 16.000 de militari, plus 7.400 de angajaţi civili.