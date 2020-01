Saveta Bogdan a izbucnit în lacrimi, în direct. Medicii sunt rezervaţi: "Trebuie să ne mai controlăm din când în când"

Fratele Savetei Bogdan a aflat, de curând, că suferă că suferă de această boală, iar artista este distrusă de durere. "El toată viaţa a muncit pe şantier. A fost şef de şantier, a avut funcţii destul de bune, a fost prin Germania şi prin Israel, peste tot. Un om tare, voinic cât un munte.

Noi trebuie să ne mai controlăm din când în când. Trebuie să facem şi problele hepatice. A dus pe picioare o hepatită B, fără să ştie. Nu a simţit absolut nimic. Şi când l-am văzut azi la spital am început să plâng, să urlu... şi el şi eu. E foarte schimbat. E atât de slab... Slab şi la faţă şi la mâini. Nu mănâncă, nu are poftă de mâncare", a povestit Saveta Bogdan, cu ochii în lacrimi.

Se iubeşte cu un avocat. "Îl simt puţin gelos!"

Saveta Bogdan iubește din nou, la 74 de ani, după două căsnicii eşuate. Cântăreaţa de muzică populară are o relaţie de ceva timp cu un avocat, însă nu a divulgat identitatea acestuia.

"După ce am divorţat de al doilea soţ, seara plângeam, mă simţeam singură. Acum am şi eu avocatul ăsta. Am primit de la avocat un buchet de trandafiri la cinci dimineaţa. Îl simt pe avocat puţin gelos, dar nu-mi spune că este gelos. Eu nu sunt geloasă. Lui nu îi place popularitatea. El m-a învăţat foarte multe şi datorită lui am câştigat un proces. Sunt fericită că am cu cine să vorbesc", a spus Saveta Bogdan la Antena Stars.

