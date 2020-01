SCANDAL. Meniu de Revelion la o pensiune din Bucovina. Ciorbă ca o zeamă de lături şi pâine mucegăită. Ce au făcut turiştii

Inspectorii de control ajunşi la pensiunea Rubynn pe 31 decembrie au constatat că sunt condiţii de igienă precare, iar prima măsură luată a fost de aplicare a unei amenzi de 5.000 de lei, cu suspendarea activităţii de preparare, scrie monitorulsv.ro. Cum turiştii erau deja cazaţi, iar Revelionul bătea la uşă, sanitar-veterinarii le-au transmis administratorilor să găsească o altă variantă de asigurare a mesei, adusă din exterior, fără a se pune problema de a le opri petrecerea.

Nemulţumirile însă au continuat, iar reclamaţiile la instituţiile abilitate la fel, fiind înregistrate pe 1 ianuarie şi pe 2 ianuarie.

Pe 2 ianuarie, o echipă de control a sanitar-veterinarilor s-a deplasat din nou la pensiunea dorneană. S-a constatat că măsurile trasate nu au fost respectate, iar bucătăria a continuat să fie folosită.

Doctorul Dan Corneanu, directorul executiv al Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Suceava, a precizat că după acest al doilea control s-a aplicat amenda maximă, de 50.000 de lei, cu suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare.

Acuzaţiile şocante ale turiştilor: o zeamă de ciorbă ca o lătură, cu pâine mucegăită, mâncare cu păr

Pagina de facebook a pensiunii a fost umplută de reacţii ale unor clienţi care au petrecut finalul de 2019 şi începutul de 2020 la această pensiune.

Redăm mai jos câteva dintre ele, pentru a vă face o imagine privind nemulţumirile oamenilor.

„Am achitat, integral, contravaloarea sejurului din luna octombrie. Ni s-a promis un sejur de vis, cu tradiţii şi obiceiuri, cu mâncare tradiţională. Am primit cel mai urât coşmar. În restaurant am fost înşiraţi ca la pomană, sucuri desigilate de mult, o zeamă de ciorbă ca o lătură, cu pâine mucegăită, mâncare cu păr, ţinută într-ode bucătărie. Răspunsului domnului, în momentul în care am cerut explicaţi pentru pâinea mucegăită, a fost:. Mulţumim domnului pentru concediul de vis pe care ni l-a oferit şi, încă, sper că organele competente din ţara asta îşi vor face datoria!", a scris Mariana Necula, din Brăila.

O altă turistă care a petrecut la această pensiune, Loredana Panait, tot din Brăila, a scris:

„Nu recomand această pensiune! Ce vă pot spune este că:

1. Îţi arată o pensiune şi te cazează în alta

2. Mâncarea este sub orice critică, de la pâine cu mucegai până la păr în mâncare

3. Băutura mirosea a lichid de parbriz

4. Vesela murdară şi ciobită

5. Ți se promite în pachet excursie care nu mai are loc, plimbare cu sania pe care o plăteşti din nou, plimbare cu telescaunul şi sus petrecere, lucru ce nu a avut loc.

A vrut toţi banii înainte pentru că ştia ce are de oferit, În ziua de Revelion a venit Protecţia consumatorului, Sanepidul, ANAF-ul, au închis bucătăria, iar el în noaptea de Revelion a gătit în acea bucătărie infectă! Ne-am cerut banii înapoi şi am fost luaţi la mişto! Organele competente au decis ca de pe data de 02 ianuarie 2020 această unitate să fie închisă şi sper să rămână aşa".

Vor banii înapoi

Un turist din altă zonă a ţării, Marius Vochin, din Piteşti, era la fel de revoltat:

„Am avut un pachet de 5 nopţi pentru Revelion. Această petrecere s-a transformat într-un coşmar pentru marea majoritate a celor peste 120 de participanţi la acest Revelion. Mâncare proastă gătită în bucătărie insalubră, multe camere care nu au condiţii minime de cazare, promisiuni deşarte. Sper ca în urma sesizărilor făcute să ne recuperam banii şi această locaţie să fie închisă spre protecţia eventualilor următori clienţi".

„Ne-au tratat ca pe nişte animale!"

Nineta Olteanu, din Bucureşti, a atins aceleaşi probleme principale - cazarea şi masa, subliniind şi suma mare achitată:

„Cea mai neagră experienţă, după ce plăteşti 1.500 lei pe un pachet de 4 nopţi/persoană pentru a petrece trecerea dintre ani la această pensiune. În afara faptului că majoritatea turiştilor au fost cazaţi la alte pensiuni, mâncarea a fost foarte, foarte proastă şi sărăcăcioasă. La mese eram aşezaţi ca nişte sardele, vesela ciobită şi murdară, servire deplorabilă şi multe altele.... Ne-au tratat ca pe nişte animale! Sper din toată inima să fie închisă definitiv această pensiune, pentru ca nici un alt turist să nu păţească ce au păţit cei 150 de oameni veniţi din toate colturile ţării".

Administrator: „Problemele au început când unii, grup restrâns, s-au apucat să care sticlele de whisky din bar în portbagajele maşinilor lor"

În faţa acestor nemulţumiri vehemente şi a amenzilor aplicate de sanitar-veterinari am încercat şi am reuşit să luăm legătura cu cei care administrează pensiunea, doi soţi din Piatra Neamţ.

Adrian Vlad, invocat în comentariile nemulţumiţilor, a venit cu o variantă foarte diferită şi susţine că ce spune el poate fi şi demonstrat:

„Problemele au început când unii, grup restrâns, s-au apucat să care sticlele de whisky din bar în portbagajele maşinilor lor. Practic, s-au apucat să mă fure. Am imagini de pe camerele de supraveghere în acest sens, iar pe loc am sunat la 112. A venit poliţia, a demarat cercetări, iar domnii respectivi au căutat apoi să se răzbune".

Bărbatul spune că a fost vorba de băutură furată în valoare de 3-4000 de lei.

Turiștii acuzați de furt le-au spus polițiștilor că într-adevăr au luat băutura din bar, însă au făcut-o pentru că nu aveau ce servi la masă, astfel că nu consideră că au sustras-o.

Bărbatul susţine că grupul de nemulţumiţi de acum este format din 5-6 familii, dintr-un total de aproximativ de 150 de oameni care au participat la petrecere.

Bărbatul spune că a fost la un pas de a închide petrecerea de Revelion, din acuza acestui grup agresiv.

Ce spune despre amenzi şi celelalte nemulţumiri

Despre amenzile primite de la Direcţia Sanitar Veterinară, bărbatul spune că „poate mai era sărită o faianţă prin bucătărie", însă nu consideră că problemele erau grave. Totuşi, acesta ne-a mai spus că îşi poate asuma o parte din vină, însă crede că tot scandalul a fost alimentat de grupul restrâns pe care îl acuză de furt:

„Am făcut tot ce am putut, după rezervările iniţiale au insistat să vină mai mulţi şi a fost greu să le asigur cazarea, însă m-am descurcat cum am putut. Nu zic, poate am mai greşit şi noi, însă majoritatea celor care au fost la noi în noaptea de Revelion au fost mulţumiţi. Voi suporta parte din pagube, şi amenzile, asta e, este o afacere de familie care sperăm să nu fie pusă pe butuci de acest scandal".

Scandalul a luat și conotație penală. La Poliția din Vatra Dornei administratorul a fost reclamat de câțiva dintre turiști pentru înșelăciune, totodată fiind deschis și dosar penal pentru furt, îmn urma reclamație lui Adrian Vlad.