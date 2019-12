SCANDAL în USR! Peste 100 de membri cer Biroului Naţional să anuleze decizia de excludere a Olimpiei Ardelean. Reacţia partidului

Apelul a fost publicat pe pagina de Facebook a mai multor semnatari printre care se numără: deputaţii Cristian Seidler, Tudor Benga, Stelian Ion, europarlamentarul Nicolae Ştefănuţă, senatorul Mihai Goţiu, consilierul municipal Ana Ciceală, Dumitru Dobrev, Teodora Stoian, Andrei Macsut (toţi membri ai Biroului Naţional USR); senatorii Vlad Alexandrescu, Cristian Ghica şi Florina Presadă, deputatul Mihai Botez, preşedintele USR Dolj, Adrian Prisnel, preşedintele USR Satu Mare, Radu Creţu, preşedintele USR Constanţa, Remus Negoi, preşedintele USR Sector 3, Bogdan Stroe, preşedintele USR Botoşani, Andrei Dranca, preşedintele USR Sector 4, Marius Gheorghe, preşedintele USR Cluj, Cătălin Sălăgean.

Alte solicitări adresate de către semnatari "echipei Barna" sunt:

"Să explice refuzul repetat de a include pe ordinea de zi a şedinţelor Biroului Naţional USR discutarea sesizărilor cu privire la membri ai echipei Barna. Să includă pe ordinea de zi a şedinţelor viitoare ale Biroului Naţional USR, începând cu proxima, dezbateri ale sesizărilor în funcţie de gravitatea faptelor reclamate, nu a apartenenţei persoanelor reclamate la diverse grupări din partid. Să dezavueze comparaţia făcută de un membru al Biroului National USR dintre membrii USR observatori la şedinţele BN şi membrii mişcărilor fasciste. Să înceteze hărţuirea membrilor USR critici la adresa echipei Barna. Să promoveze în interiorul partidului un climat de încredere bazat pe profesionalism, predictibilitate şi asumarea răspunderii politice, nu de vendetă faţă de vocile critice interne", se arată în apel.

"Pe ordinea de zi, stabilită de preşedintele Dan Barna, se aflau sesizări la adresa a şase membri USR, toţi cu poziţii critice faţă de diferite decizii ale conducerii partidului. Audierile s-au oprit la cel de-al doilea membru cercetat, în jurul orei 12,00, când o parte dintre membrii Biroului Naţional părăsiseră sala. Colega noastră Olimpia Ardelean, membru al Biroului Judeţean Ilfov, a fost exclusă pe baza unei postări de pe contul ei personal de Facebook, în care sesiza nereguli din cadrul organizaţiei judeţene. De fapt, un avertizor de integritate a fost exclus din USR pentru că şi-a făcut treaba, pentru că deranjează. Motivarea majorităţii de 13 care a votat excluderea în Biroul Naţional a fost că postarea Olimpiei Ardelean a adus prejudicii de imagine partidului şi astfel s-au pierdut voturi în campania de prezidenţiale, prejudiciu de altfel nedovedit, ci calificat ca fiind 'potenţial'", se precizează în apel.

Semnatarii apreciază că "genul acesta de execuţii politice nu au nimic de-a face cu valorile USR", iar prin şedinţa de miercuri partidul a "pierdut masiv într-un aspect esenţial al lui: libertatea de exprimare şi respectul pentru dreptul la opinie" al membrilor.

"Mai mulţi colegi şi-au anunţat astăzi demisia din USR în urma celor întâmplate. Excluderile nedemocratice sunt cu adevărat un motiv temeinic de dezamăgire. Îi îndemnăm însă pe membrii USR care nu sunt de acord cu echipa Barna să rămână în partid şi să îl facă mai democratic. Un partid care îşi propune să salveze România nu va reuşi asta pedepsind exprimarea legitimă a opiniei, pentru a face pe plac oricărui şef ar fi vremelnic la conducerea sa. Este un moment greu pentru USR, dar unul propice pentru a arăta cetăţenilor României că nu toate partidele sunt la fel. Vom reuşi asta doar cu dezbateri democratice şi consistente în interiorul USR, nu cu excluderi ale persoanelor incomode conducerii", adaugă autorii apelului.

Oli Ardelean a reclamat că a fost exclusă miercuri seară din USR Ilfov după o postare referitoare la amplasarea de banere fara autorizaţie în precampanie şi în care amintea şi de reacţia partidului după scandalul semnăturilor false strânse în campania "Fără penali", spunând că liderul Dan Barna a „minimizat" acest caz.

USR: Olimpia Ardelean nu a fost exclusă pentru că a semnalat probleme cu semnăturile la iniţiativa Fără Penali; decizia de excludere, după ce a fost reclamată de 15 colegi pentru jigniri şi pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR în campanie

Reprezentanţii USR precizează că Olimpia Ardelean a fost exclusă din partid din cauză că a fost reclamată de 15 colegi pentru jigniri şi pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR în campanie. "Olimpia Ardelean nu a fost exclusă pentru că a semnalat probleme cu semnăturile la iniţiativa Fără Penali", spun aceştia.

USR a transmis, joi seară, o serie de clarificări despre excluderea Olimpiei Ardelean, arătând că, în şedinţa de miercuri seara a Biroului Naţional, pe lângă alte puncte legate de organizarea partidului s-au discutat şi sesizările unor membri la adresa Olimpiei Ardelean, care a fost reclamată de 15 colegi pentru jigniri şi pentru o poziţie publică ce a afectat imaginea USR în campanie.

"Biroul Naţional a decis cu majoritate de voturi excluderea ei pentru încălcarea articolului 13 din Statutul USR care prevede că membrii au obligaţia să nu întreprindă acţiuni în contradicţie cu obiectivele politice ale USR şi să nu prejudicieze, prin luări de poziţie publice, interesele legitime ale USR şi ale membrilor săi", arată reprezentanţii USR.

Conform sursei citate, în 2018, Olimpia Ardelean şi alţi colegi din ţară au verificat listele cu semnături de susţinere ale iniţiativei Fără Penali şi acolo unde au semnalat probleme au fost eliminate imediat din dosare listele respective.

"A fost prima campanie de acest fel pentru USR şi membrii noştri au fost extrem de riguroşi în respectarea regulilor. Olimpia Ardelean NU a fost exclusă pentru că a semnalat probleme cu semnăturile la iniţiativa Fără Penali, ci pentru motivele mai sus menţionate. USR are mecanisme interne funcţionale, orice membru poate contesta decizia la Comisia de Arbitraj", mai arată reprezentanţii USR.

"Ieri seară, într-o adevărată execuţie, o majoritate din Biroul Naţional USR, toţi din echipă Barna, m-a exclus din USR pentru postarea asta.

Deşi am spus adevărul. Deşi am încercat mult timp să rezolv intern. Le-am cerut să amâne până se judecă sesizarea făcut de mine din august 2018 împotrivă angajatului lui Barna la Secretariatul General, Ciprian Necula. Cel responsabil de campania Fără penali şi care atunci, la sediul USR, după ce am găsit falsurile şi le scoteam din dosare, a ţipat la mine să ies de acolo, să las falsurile să le trimitem la primarii că poate le acceptă. Am ţipat şi eu la el, da, posibil să le accepte, pentru că trăim într-o ţara coruptă cu incompetenţi în administraţie. Poate nu se prind. Dar asta nu e motiv să trimită falsuri la primarii. Barna a refuzat atunci să analizeze vina lui Necula. A tot refuzat de atunci. Le-am cerut să îmi spună dacă au mai contractat firma de promoteri care le-au adus falsurile. Nu mi-au raspuns", relatează Ardelean.

Ea spune că a cerut să se judece acea speţă împreună cu una nouă de acum în care a fost acuzată că a prejudiciat imaginea partidului scriind că Barna a minimizat problemă semnăturilor false de la fără penali. Scriind practic un fapt real rău făcut de USR + Barna.

"Au ignorat cererea mea de amânare până poate fi judecată şi speţa cu privire la Necula.M-au exclus pe mine în timp ce acel individ este încă angajatul lor. În fine. O mizerie", scrie fostă membră a USR Ilfov.

Postarea care i-a atras excluderea lui Oli Ardelean, este o postare din 8 noiembrie, în care această afirmă că jumătate din Biroul Judeţean USR Ilfov a spus că "e OK dacă un membru preşedinte de filială locală (Buftea, Adrian Ciobanu îl cheamă, voia să fie şi primar) a montat banere fără autorizaţie în precampanie, că nu e ceva ilegal, că a fost o "greşeală" făcută cu "bune intenţii"".

Ea acuza că Ciobanu a făcut acest lucru deşi i s-a transmis, aşa cum li s-a spus tuturor în toate filialele locale să nu monteze banere fără autorizaţie şi că întrebat de preşedintele filialei dacă a avut autorizaţie, a spus că are deşi nu avea.

"Dar e ok pentru unii să păstrăm că membru un astfel de individ. Şi eu duminică ar trebui să votez USR? Când ştiu că Barna a făcut la fel cu semnăturile false de la fără penali cumpărate printr-o firmă de promoteri de USR (vreo 20k la număr din alea 1 milion) pe care angajatul lui din secretariatul general, Ciprian Necula, voia să le trimită la primarii? De a trebuit să fac super scandal la sediul USR? Şi Barna a minimizat totul încercând să dea vina pe mine, că am o vendetă personala", afirma Ardelan într-un text postat cu două zile înaintea primului ţur al alegerilor prezidenţiale.

În 2018, Oli Ardelean a semnalat nereguli în listele de semnături strânse de promoteri în campania Fără Penali, ea insăşi identificând câteva sute de astfel de semnături la nivelul judeţului Ilfov. Ea relata atunci că i-a semnalat această situaţie liderului partidului Dan Barna.