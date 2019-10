Articol publicat in: Societate

Scandal între familia Luizei Melencu şi familia interlopului Arete în plină stradă. Echipa Romania TV, agresată VIDEO

Publicat: (acum o oră) // Actualizat: (acum 55 min) // Sursa: romaniatv.net Cele două familii s-au contrazis pe tema scrisorii în care era menționat Arete și legătura pe care acesta ar putea-o avea cu Gheorghe Dincă și Oacă. Familia Luizei susţine că Arete şi Dincă se cunoşteau. Scandal la Caracal între familia Melencu şi Arete, echipa Romania TV a căzut la mijloc. Jurnalista România TV a fost agresată de tatăl lui Arete. Bărbatul a venit la casa familiei Luiziei unde a făcut un adevărat scandal. S-a certat cu familia fetei şi a atacat echipa România Tv. Familia Luizei Melencu a primit o scrisoare anonimă prin care se explică ce s-a întâmplat cu fata. Traseul indicat a fost refăcut, iar persoanele implicate au fost audiate. "Vă trimit prezenta anonimă și vreau să vă dau detalii despre nepoata dumneavostră. A fost Dincă de mai multe ori la numitul Arete acasă - fiul lui Nicu Butoi din comuna Radomir. A văzut-o pe Luiza, i-a plăcut cum arată și au pus la cale amândoi să o ia pe Luiza pentru că are doi boșorogi acasă și nu are cine să umble după ea - sunt spusele lui Arete lui Gheorghe Dincă. Au urmărit-o mai multe luni de zile, până au luat-o la ocazie. Fata este singură la ocazie, a mai venit o femei şi încă un bărbat pe porecla Arete care este din Radomir, comuna Dioşti. Cunoscându-se amândoi, au stat de vorbă şi s-au hotărât să meargă împreună la ocazie. Arete a avut două sacoşe în mână, le-a pus jos. Între timp, a apărut o maşină, Arete a oprit maşina şi fata s-a urcat în spate, iar bărbatul s-a urcat în faţă. Femeia care era cu ei la ocazie a spus că merge la Leu şi nu la Radomir şi nu s-a urcat în maşină. După aprox 20 metri de mers, Arete a uitat bagajele jos. L-au dat jos să-şi ia sacoşa şi a rămas pe loc, Dincă dând viteză la maşină, a plecat doar cu Luiza. Seara, când s-a întunecat, a predat-o Dincă lui Dan Dumitrescu la restaurant unde au fost reţinuţi la ora 22.00. Noaptea, Dumitrescu se folosea de ea şi o lua şi Oacă şi pleca cu ea la Deveselu ţinuţi cu somnifere şi droguri. " loading...

Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe facebook sau twitter

daca sunt in articol si in arraaydaca sunt in articol si in arraay