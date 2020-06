Scandal la Colegiul Regina Maria, înainte de Evaluarea Naţională. De la ce a pornit totul

Notele au fost sărbătorite de către profesor şi elevi, la un pahar de şampanie şi dulciuri, iar fotografiile au fost trimise, din greşeală, pe grupul de părinţi.

Elevii Colegiul Naţional de Arte din Constanţa au avut de susţinut mai multe proiece de aptitudini, notă care contează în proporiţie de 75% din media finală de examen. Însă, unii au sesizat faptul că colegii care au făcut meditaţii cu profesorul din comisie au obţinut note maxime, în timp ce restul au avut note sub 10.

Părinţii, dar şi elevii acuză faptul lucrările din portofoliu au fost perfecţionate de profesorul din comisie şi evalutate tot de acesta.

"Toţi elevii pregătiţi de ea au luat nota 10. În condițiile în care 2 ani de pregătire în particular, la portofoliu, au pus lucrări perfecționate cu ea și tot de ea evaluate la examen", a declarat, pentru Replica, un părinte.

"Au ridicat nivelul lucrărilor la grad de admitere la arhitectura. Nota de la aptitudini contează 75% din media finală. Media de la aptitudini 75% + media de admitere liceu (norma)25%. Au facut poze pentru CD cu fotografi profi. Copilul meu a lucrat, a facut poze cu telefonul lui. Eu nu am trecut numele pe CD, dar am înțeles ca sunt care au pus numele si nu a mai fost corectare sub anonimat. A mea e aşa scârbită, că nu mai vrea sa audă de liceul asta. Un tătic care vrea sa ajungă la minister, nu i s-a dat voie să între în şcoală să discute cu directoare, pe motiv că e intrus" , susţine un alt părinte.

În mod normal, examenul era susţinut la şcoală, timp de patru ore. Însă, în contextul pandemiei de coronavirus, a fost luată decizia ca elevii să prezinte un portofoliu cu lucrările făcute în particular.