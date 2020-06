Subiecte romana evaluare nationala 2020. Edu.ro anunţă "grad de dificultate progresiv"

Subiecte la Limba Română – Testarea Națională 2020. Subiecte Evaluarea Națională 2020, elevii de clasa a VIII-a, ani terminali din școala generală încep pe 15 iunie examenul de Capacitate. Subiectele pentru examen vor fi afișate pe edu.ro pe 15 iunie la ora 15:00 din motive de securitate. Elevii vor primi subiectul la examenul de testare națională la ora nouă. Iată mai jos informațiile oficiale de la Ministerul Educației.

EDU.RO: SUBIECTE SI BAREME ROMANA Evaluare Nationala 2020

Testarea Națională începe cu probele la Limba și Literatura Română, subiectele au fost publicate pe unele site-uri care cereau și bani pentru a putea fi descărcate. Ministerul a intervenit și specificat că acele subiecte NU sunt oficiale și că nu trebuie luate în cosiderare.

La Română subiectele sunt stocate în serverele Ministerului Educației și vor fi date spre centrul de examen abia cu câteva minute înainte de ora de start a examenului de Capacitate.

Fiecare sală de curs va avea maxim 10 elevi. Aceștia vor fi triați la intrare, iar cei cu temperatura peste 37.3 grade nu vor fi primiți la examen. Medicii și personalul auxialiar au fost pregătiți de Ministerul Sănătății să testeze elevii de mai multe eori, pentru a se asigura dacă temperatura crescută nu este pe motiv de stres.

Elevii care pica de trei ori testul termometrului nu vor putea susține proba la Limba Română.

Ce se știe despre subiecte la Limba Română?

La evaluarea națională se vor da subiecte ce acoperă cei 4 ani de studiu, dar fară să includă și materia din semetrul doi în care elevii au stat mai mult acasă. Ministrul Educației asigură elevii că subiectele de la capacitate nu vor fi grele, dar nici ușoare ci vor fi adaptate și pentru perioada în care elevii au stat acasă.

Ministerul consideră că în perioada martie – iunie până la închiderea anului școlar, elevii au avut timp să se pregătească și de asemenea școlile au fost intruite să ofere suport elevilor pentru a trece cu bine de Testele Naționale.

Calendar Testare Națională / Examen de capacitate

Calendarul oficial publicat pe siteul evaluare.edu.ro, a fost publicat. Rezultatele la examenul de Testare Națională / Capacitate vor fi afișate pe 22 iunie. Contestațiile pot fi depuse pe 22 și 23 iunie în intervalul 16.00 – 19.00, iar pe 23 iunie în intervalul 08.00 – 12.00 la centrul de examinare.

luni, 15 iunie, cu proba scrisă la Limba și literatura română – Subiecte Limba Română apar în acest articol.

Miercuri, 17 iunie, se desfășoară proba la Matematică.

10.294 de absolvenți ai clasei a VIII-a vor susține joi, 18 iunie, proba la Limba și literatura maternă.

15 iunie 2020 – Limba și literatura română (probă scrisă)

17 iunie 2020 – Matematică (probă scrisă)

18 iunie 2020 – Limba și literatura maternă (probă scrisă)

22 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14.00)

22 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 16.00 – 19.00)

23 iunie 2020 – Depunerea contestațiilor (orele 08.00 – 12.00)

23 – 26 iunie 2020 – Soluționarea contestațiilor

27 iunie 2020 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Cum vor fi subiectele de la Evaluarea Națională? Șefa comisiei de examen: Vor avea structura cu care au fost obișnuiți la Teleșcoala, cu un grad de dificultate progresiv

Subiectele de la Evaluarea Națională vor avea structura cu care elevii au fost obișnuiți în emisiunile Teleșcoala, asta a declarat președinta comisiei naționale de examen Luminița Barcari, secretar de stat pentru învățământ preuniversitar în Ministerul Educației, într-o conferință de presă. Publicăm mai jos playlist-ul Teleșcoala, cu toate cele 192 de lecțiile televizate de TVR.

Întrebată cum vor fi subiectele de la Evaluarea Națională, Barcari a declarat că „vor avea structura pe care noi am anunțat-o din timp și cu care au fost obișnuiți emisiunile Teleșcoala și vă asigur că un copil care a învățat sistematic și chiar dacă pe semestrul II... Tocmai de aceea am venit în ajutorul lor și am scos materia de pe semestrul II din clasa a VIII-a, a XII-a. Toți elevii care s-au străduit vor lua acest examen, bineînțeles respectând gradul de dificultate.

"Un grad de dificultate progresiv".



Nu mai puţin de 55 de cadre didactice au fost prezente în studioul TVR și au realizat voluntar aceste lecții video, potrivit unui comunicat al Televiziunii Române primit de Edupedu.ro.

19 profesori de limba şi literatura română şi matematică pentru nivelul gimnazial,

36 de profesori pentru cele 15 materii dedicate nivelului liceal (limba şi literatura română, matematică, biologie, fizică, istorie, geografie, chimie, informatică, economie, filosofie, logică, sociologie, limba franceză, limba engleză).

S-au difuzat: 192 de cursuri (96 pentru elevii din clasa a VIII-a, respectiv 96 pentru liceenii clasei a XII-a). Lecţiile au fost explicate, s-au dat teme şi s-au rezolvat împreună cu profesorii exerciţii şi zeci de teste de antrenament la toate materiile.

Playlistul oficial cu toate cele 220 de lecții filmate Teleșcoala

„Programul Teleşcoala a oferit elevilor ocazia de a păstra contactul cu disciplinele de studiu atât prin intermediul lecţiilor televizate, cât şi pe platforma online şi a adus un public tânăr nou la postul public de televiziune, plasând educaţia pe primul loc în cadrul materialelor vizionate pe platforma TVR

Astfel, „Teleşcoala" a ajuns la 2,5 milioane de telespectatori, dintre care aproape jumătate în mediul rural (1,1 milioane)", se mai arată în comunicatul TVR.