Gigi Becali, scandal la ÎCCJ cu colonelul Florin Talpan: "De ce să-i dau bani? Cum să-i dau 30.000 euro?" VIDEO

În primă instanţă s-a stabilit un prejudiciu de 30.000 de euro, dar Talpan a atacat hotărârea la ICCJ. Profitând de faptul că era deja acolo, Becali a intrat şi în sala de judecată unde se desfăşura acest termen şi între cei doi s-ar fi schimbat cuvinte dure, după spusele colonelului Talpan.

Acesta a stat de vorbă cu jurnaliştii la ieşirea din sală şi, la un moment dat, chiar în faţa lui a ajuns şi Gigi Becali, reporterii întrebându-i chiar dacă văd ca posibilă o împăcare.

"Eu nu sunt certat cu el. O strângere de mână ar fi un semn. Pot să îl iau și în brațe, însă de ce să îi dau 30.000 euro? Păi cum să-i dau 30.000 (nr. de euro)!? Banii ăștia pot să îi dau la amărâți. (...) Eu am militat mereu pentru dreptate, am încredere în justiție, drept dovadă toate hotărârile obținute în favoarea clubului și procesele câștigate, aștept să fie o decizie dreaptă, chiar și azi am fost calomniat. Voi lupta în continuare pentru dreptate și adevăr", a replicat Gigi Becali.

Cu câteva momente înainte de sosirea lui Talpan, Becali declarase că Talpan îl jigneşte pe el: "Că e infractor, că a făcut puşcărie, a distrus Steaua. El m-a jignit. Omul ăsta nu ar trebui să stea în funcţii la stat, că nu vreau să-mi fac păcate, dar pentru că nu merită, pentru că face ceea ce face".

În replică, colonelul Florin Talpan a declarat că are încredere în justiţie şi aşteaptă o decizie dreaptă. Întrebat şi despre funcţia de comandant al CSA Steaua Bucureşti, acesta a spus că îşi doreşte funcţia.