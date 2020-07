Scandal la mormântul Mădălinei Manole. Tatăl artistei, acuzaţii la adresa ginerului său: "Dacă îl prind, îl omor"

Ion Manole, în vârstă de 77 de ani, este supărat pe ginerele său, Petru Mircea, după ce acesta ar fi aruncat de la mormântul artistei florile pe care acesta le-a adus. Cei doi au fost la un pas să se întâlnească la Cimitirul Bolovani din Ploieşti.

Sâmbătă, tatăl interpretei şi fratele acesteia i-au făcut parastas de zece ani Mădălinei Manole şi s-au rugat la mormântul acesteia. Cei doi au pus flori într-o vază şi două ghivece de flori. Marţi, 14 iulie, Ion Manole a mers din nou la mormântul fetei sale şi a rămas surprins în momentul în care a observat că florile nu se mai aflau acolo.

"Pe data de 14 am fost iarăşi la mormânt, cu un fan de-al Mădălinei, în jurul orei 18.00. Paznicii se uitau ciudat la noi. Ne-au spus că o femeie arătoasă, bine îmbrăcată, a luat un ghiveci de pe mormânt şi atunci ei au oprit-o. Aceasta le-a spus că soţul Mădălinei a pus-o să ia florile. Apoi, povestea cumva s-a repetat. Paznicii ne-au mai spus că Petru Mircea abia plecase. A fost cât pe-aci să ne întâlnim cu el... Bărbatul cu care am fost are şi el rude decedate, înmormântate în altă parte, şi a fost mai întâi acolo. Dacă mergeam direct la Mădălina, îl prindeam pe Mircea... Era cu Iuda. Să vedeţi ce a făcut! A luat din vază florile aduse de noi sâmbătă şi le-a aruncat, ca să le pună pe ale lui acolo. Altădată le punea lângă. Vazele sunt aduse tot de noi. De ce nu a venit el cu o altă vază, să-şi pună florile lui? A mai aruncat şi cele două ghivece de flori frumoase, cu zeci de boboci, şi le-a dus la ghenă. Dacă îl prind, îl omor! Şi cel cu care am fost îl făcea bucăţi dacă îl prindea pe acolo, pentru ce a făcut! Eu pentru copil am avut răbdare până acum cu el. Pentru copilul fetei mele m-am purtat frumos cu el! Cine ştie ce îi spune el copilului!", a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, Ion Manole.

Scandalul dintre cei doi a izbucnit imediat după moartea artistei. Tatăl cântăreţei şi soţia acestuia, Eugenia, care a murit din cauza unui cancer în martie 2017, l-au acuzat pe Petru Mircea de moartea fetei lor. Anchetatorii au stabilit că artista s-a sinucis după ce a băut pesticid. Mădălina Manole a lăsat un bilet de adio, scris cu puţin timp înainte să se sinucidă.

În iulie 2011, la un an de la moartea interpretei, părinţii artistei i-au făcut tot felul de reproşuri şi i-au adus mai multe jigniri ginerelui, la mormânt, unde s-au întâlnit pentru comemorare. Tatăl şi ginerele nu s-au împăcat nici până în ziua de azi.