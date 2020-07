Scandal pe Instagram! Ilinca Vandici, acuzată de fani că a exagerat cu operaţiile estetice. Ce a răspuns prezentatoarea

"Unde-i Ilinca cea frumusica de altadata? Erai o superbitate de femeie inainte de aceste interventii si inainte sa exagerezi cu sportul. Ma uit cu placere la Bravo ai stil din 2017-2018 si te admir acolo, erai speciala. Acum esti la fel ca toate celelalte femei care vor sa arate ca altcineva...asta imi inspiri mie", este unul dintre comentariile de pe Instagram.

Vedeta nu s-a putut abţine şi i-a răspuns persoanei care i-a lăsat mesajul, precizându-i că şi-a pus doar puţin acid în buze, iar sport face de aproximativ zece ani.

"Cred ca vorbești despre tine.... Ce intervenții??? Puțin acid in buze, care aproape s-a absorbit deja de tot???? Sport fac de 10 ani de zile, NU pentru ca vreau sa arat ca cineva, CI pentru ca îmi place sportul... So... nesiguranța asta despre care vorbești, poate te caracterizează pe tine și nu îți dai seama... Eu știu bine cine sunt, ce pot, nu am de demonstrat nimănui nimic și ma simt excelent in pielea mea...", a răspuns prezentatoarea TV.

Ilinca Vandici a împlinit 34 de ani, iar cu această ocazie, a făcut o serie de dezvăluiri despre viaţa sa, chestiuni intime, la Teo Show. Prezentatoarea de la Kanal D nu s-a ferit şi a vorbit chiar şi despre relaţiile pe care le-a avut le-a lungul anilor.

"Am părăsit ceva bărbaţi la viaţa mea. Dar nu vă gândiţi că foarte mulţi. Am părăsit la un moment dat un bărbat printr-un mesaj. Nu am fost capabilă la vremea aceea să abordez discuţia faţă în faţă. I-am spus că lucrurile nu mai merg între noi şi că eu nu mai sunt fericită. A venit şi răspunsul lui, că mi-am găsit pe altul, care era mai bun, poate că mi-am găsit, poate că nu.

Am părăsit un bărbat celebru. Chiar doi bărbaţi celebri. Care erau înainte celebri sau i-am făcut eu celebri, nu mai ştiu. De fapt, unul dintre ei s-a despărţit de mine şi mi-a spus. E vorba de Alin Cocoş şi mi-a spus aşa: Eu ţin foarte mult la tine, eşti o personaă specială, însă în momentul de faţă vreau să experimentez mai mult şi nu vreau să te înşel sau să îmi bat joc de tine. Atunci prefer să ne despărţim, să rămânem prieteni. Pe moment i-am zis de toate, dar peste ani am apreciat.

Legat de prima mea experienţă, aveam 18 ani şi jumătate. Fake, falsă a fost prima experienţă. Nu a fost cu fluturaşi în stomac...nu a fost aşa, ci un dezastru", a declarat Ilinca Vandici.