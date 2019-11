Scandal pe majorarea salariului minim pe economie. Ministrul Muncii, contre cu Olguţa Vasilescu în Parlament

Au fost dezbateri aprinse marţi în Comisia de Muncă din Camera Deputaţilor, unde ministrul Muncii Violeta Alexandru a fost chemată să dea explicații cu privire la creșterea salariului minim pe economie. Actualul ministru al Muncii susține că nu există un studiu pentru creșterea salariului cu 100 de lei.

"Nu am reusit să identific în mister un studiu care sa fi stat in spatele propunerii anterioare legată de creşterea cu 100 ron a salariului, aşa încât am cerut celorlalte instiutuţii care dispun de informaţii relevante să-mi furinzeze aceste date", a declarat Violeta Alexandru.

Olguța Vasilescu, fostul ministru al Muncii în guvernul Dăncilă i-a dat imediat replica.

"Exista acest studiu, care a fost comandat în perioada în care dvs. eraţi ministru al Dialogului social şi se află pe site. Mai există nişte fundamentari facute de cei de la prognoză pe care noi le-am folosit de fiecare dată înainte de aceste majorări, dar mai important decât orice este că acest scenariu pe care noi l-am urmat a reuşit să adune unanimitate în Consiliul Naţional Tripartit. Acest Consiliu national a fost convocat in urma cu cateva saptămâni si a votat in unanimitate scenariul cu 100 de lei pe net. Le-a convenit si angajatorilor si sindicatelor", a declarat Lia Olguţa Vasilescu.

Plata salariilor şi pensiilor este o prioritate, iar în sectorul public vom căuta să dăm salarii numai acelor angajaţi care îşi fac treaba şi care sunt competenţi, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, premierul Ludovic Orban.

Premierul Orban a subliniat că va fi lansată procedura de stabilire a creşterii salariului minim pe economie, în baza unei analize serioase. "Salariul minim pe economie va creşte, de anul viitor. Vom lansa procedura de stabilire a creşterii salariului minim, evident în baza unei analize serioase, astfel încât propunerea de creştere a salariului minim să se bizuie pe indicatori economici obiectivi, pe realitatea din mediul privat. Vom consulta partenerii sociali. Va fi o creştere a salariului minim, lumea să stea liniştită", a afirmat şeful Guvernului.