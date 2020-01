Scandalul momentului a depăşit orice limită. Anamaria Prodan: "Din momentul ăsta o să vedeţi istorie!"

Anamaria Prodan a transmis un mesaj scurt prin intermediul unei filmări, pe care a postat-o pe pagina sa de Instagram.

"Partner! Cine e? Alo! Hello, cine e acolo, cine e? Abi! Deci, din momentul ăsta o să vedeți istorie!", spune cu zâmbetul pe buze Anamaria Prodan.

"Cine e? Hello", spune Adrian Thiess, aflat şi el la aceeaşi masă.

Anamaria Prodan, GOALĂ PUŞCĂ! Imaginea cu care a încins imaginaţia bărbaţilor FOTO

Abi Talent se consideră cea mai în celebră vedetă din România, de pe Youtube. El le-a povestit fanilor, pe Instagram, despre o întâmplare care îi are ca personaje pe el și Alex Velea. Băiatul a spus că s-a întâlnit cu Velea, în mall, iar cel din urmă a venit la el pentru a-l atenționa cu privire la anumite declarații pe care le-a făcut despre el.

"M-am trezit cu chef de scandal, deci... În general, nu prea bag necunoscuți în seamă, dar acum fac o excepție. Dragă Bhighidi boom shaka laka e fierbinte ca vara, hai să vorbim ceva. Eram eu prin mall și îl văd pe al nostru necunoscut, Alexandru Velea, cum vine spre mine. Și auziți ce-mi zice, că am crezut că leșin. "Am auzit că ai vorbit prost despre mine. E prea multă lume aici, că altfel îţi dădeam un capac!". Păi, bă, tu ai 40 de ani, eu am 19. În al doilea rând, porți șosete peste blugi. Ai grijă de copiii tăi, că sunt frumoși și e păcat de ei să ajungă să aibă o mentalitate ca a ta", a scris Abi Talent pe pagina sa de Instagram.

Anamaria Prodan, dieta-minune cu care a slăbit 17 kg. A devenit dependentă de două alimente

Alex Velea, artist deja cu experiență de pe scena muzicii din România a comentat dur despre tânărul Abi Talent: "Dacă tu crezi că, scalvule, pui punct situației... te înșeli amarnic!".