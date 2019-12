Scene de groază pe un şantier. O macara a căzut peste un cadavru care se afla într-o fosă septică: "Nu am văzut ceva mai atroce!"

Ahmed şi un muncitor lucrau pe şantierul din localitatea Berchem, unde se făceau lucrări pentru construcţia unui nou proiect imobiliar, pentru firma de demolări Aabik, in Arvers.

Cei doi muncitori continuau cu lucrările de dezafectare a perimetrului pe care urma să se ridice o nouă construcţie, modernă, când unul dintre ei a încercat să ridice şi dala de beton de la fosa septică. Dar aceasta s-a spart în bucăţi şi s-a prăbuşit în fosă, potrivit 7sur7.be.

Când muncitorul a vrut să adune bucăţile de beton, a văzut un cadavru uman ridicându-se la suprafaţă.

"L-am pus deoparte, pe şantier şi am chemat poliţia. Apoi, am rămas un timp pe stradă, să îmi revin. Nu am văzut aşa ceva vreodată. Figura era de nerecunoscut. Cred că era vorba despre o persoană mai degrabă tânără şi de tali mică. În fosă s-a găsit şi îmbrăcăminte; o vestă, un pantalon cu centură şi pantofi. După mine, cred că este vorba despre un bărbat", a mai spus muncitorul.

Parchetul din Anvers nu dispune deocamdată de mai multe informaţii pentru identificarea victimei. Toate serviciile judiciare, inclusiv laboratoare, precum şi o celulă de anchetă a poliţiei federale este în curs.